Doctorat en romànic medieval (Acords)

Llicenciat en Belles Arts, doctorat en romànic medieval

Acords Acords
Els Amics de les Arts
SOLLlicenciat en Belles DOArts, SOLdoctorat en romànic medieDOval,
i ara LAmestic formalDO→ment atuSOLrat espeRErant ser contracSOLtat.

MImQuè faSImré? Soc fruit d'un sistema REque no sap, no SOLsap què fer,
MImni on poSImsar els estudiants que no REsiguin banquers o SOLdelineants.

No vull quelcom tempoDOral, SOLsols pretenc tenir un jorDOnal,
inverLAmtir tres quarDO→tes parts del toSOLtal en un REpis de protecció ofiSOLcial.

MImQuè faSImré? Si em fa por entrar, enREtrar a SOLl'ETT
MImi acaSImbar fent de caixer o en un pis de l'EixamREple de porSOLter.

De xicota no en vull parDOlar,SOLno per res, però és que no la podria DOfinançar.
LAmEl meu DO→hobby habiSOLtual REés anar veure les nenes maques SOLdel Raval.
Per LAmquè? No cosREta ni un DOral.

Jo REvull trebaSOLllar com un professional.
DOSoc REun lliSOLcenciat en Belles Arts,
DOja REsé el SOLque vostè em dirà
si DOdic ser un doctoRErat en romànic -mira, noi, a mi ni em ve ni em va- medieSOLval.

Ni em ve ni em ve ni em va, DOni em ve ni em ve ni em va…
SOLNi em ve ni em ve ni em va, DOni em ve ni em ve ni em va…
SOLNi em ve ni em ve ni em va, DOni em ve ni em ve ni em va…
SOLNi em ve ni em ve ni em va, DOni em ve ni em ve ni em va…
SOLNi em ve ni em ve ni em va, DOni em ve ni em ve ni em va…
SOLNi em ve ni em ve ni em va, DOni em ve ni em ve ni em va…
SOLNi em ve ni em ve ni em va, DOni em ve ni em ve ni em va…
SOLNi em ve ni em ve ni em va, DOni em ve ni em ve ni em va…

TranSOLquil…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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