SOL#mCom que s’aSIcabarà el RE#mmón, he MIdeciRE#mdit que SOL#mm’he de fer SIcas. SOL#mCom que s’aSIcabarà aRE#mviat, MItot de fa de RE#mmolt, SOL#mmolt mal ajorMInar.
SOL#mTrucar a RE#m7tothom que estimo, MIels de deSIbò, SOL#mquedar per aRE#mquest diumenge, MIveure’ns i FA#beure molt. SOL#mQue parlin RE#mper nosaltres MIversos, SIcançons. SOL#mPorteu cent RE#mmil guitarres, MIcantem fins FA#que se’n vagi el sol.
SOL#mI quan es faci tard, FA#SOL#m vull dormir al teu costat. FA#SOL#m
SOL#mCom que s’acaSIbarà el món, RE#mpenso en MIles coRE#mses que SOL#mhe de canviSIar. SOL#mCom que s’aSIcabarà aRE#mviat, MIno tinc urRE#mgències SOL#mhabituMIals.
SOL#mVull camiRE#m7nar pels marges, MIlluny del SIsoroll, SOL#macompanyat de RE#ml’àvia, d’ella, MIque sap bé FA#el nom de tot, SOL#mde rius, RE#md’ocells i MId’herbes, de SIcims remots; SOL#msalvar reRE#mcords que es fonen, MIxerrar fins que FA#se’n vagi el sol.
SOL#mI quan es faci tard, FA#SOL#m vull dormir al teu costat. FA#SOL#m I quan es faci tard, FA#SOL#m vull dormir al teu costat. FA#SOL#m
SImMIFA# SOL#mSImMIFA#
SOL#m7Vull parar-me a veure uns nanos com juguen a MImaj7futbol. Que s’escapi la pilota MImi tornar-la al primer toc. SOL#m7Vull que el RE#m7més petit em diSOL#m7gui que els hi RE#m7falta un juMImaj7gador. Em treuré l’americana, FA#jugaré fins que se’n vagi el sol.
SOL#mI quan es faci tard, FA#SOL#m vull dormir al teu costat. FA#SOL#m I quan es faci tard, FA#SOL#m vull dormir al teu costat. FA#SOL#m