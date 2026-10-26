Dormir al teu costat (Acords)

Com que s’acabarà el món, he decidit que m’he de fer cas

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts les paraules que triem no dir
els amics de les arts les paraules que triem no dir
SOL#mCom que s’aSIcabarà el RE#mmón, he MIdeciRE#mdit que SOL#mm’he de fer SIcas.
SOL#mCom que s’aSIcabarà aRE#mviat, MItot de fa de RE#mmolt, SOL#mmolt mal ajorMInar.

SOL#mTrucar a RE#m7tothom que estimo, MIels de deSIbò,
SOL#mquedar per aRE#mquest diumenge, MIveure’ns i FA#beure molt.
SOL#mQue parlin RE#mper nosaltres MIversos, SIcançons.
SOL#mPorteu cent RE#mmil guitarres, MIcantem fins FA#que se’n vagi el sol.

SOL#mI quan es faci tard, FA# SOL#m
vull dormir al teu costat. FA# SOL#m

SOL#mCom que s’acaSIbarà el món, RE#mpenso en MIles coRE#mses que SOL#mhe de canviSIar.
SOL#mCom que s’aSIcabarà aRE#mviat, MIno tinc urRE#mgències SOL#mhabituMIals.

SOL#mVull camiRE#m7nar pels marges, MIlluny del SIsoroll,
SOL#macompanyat de RE#ml’àvia, d’ella, MIque sap bé FA#el nom de tot,
SOL#mde rius, RE#md’ocells i MId’herbes, de SIcims remots;
SOL#msalvar reRE#mcords que es fonen, MIxerrar fins que FA#se’n vagi el sol.

SOL#mI quan es faci tard, FA# SOL#m
vull dormir al teu costat. FA# SOL#m
I quan es faci tard, FA# SOL#m
vull dormir al teu costat. FA# SOL#m

SIm MI FA#
SOL#m SIm MI FA#

SOL#m7Vull parar-me a veure uns nanos com juguen a MImaj7futbol.
Que s’escapi la pilota MImi tornar-la al primer toc.
SOL#m7Vull que el RE#m7més petit em diSOL#m7gui que els hi RE#m7falta un juMImaj7gador.
Em treuré l’americana, FA#jugaré fins que se’n vagi el sol.

SOL#mI quan es faci tard, FA# SOL#m
vull dormir al teu costat. FA# SOL#m
I quan es faci tard, FA# SOL#m
vull dormir al teu costat. FA# SOL#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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