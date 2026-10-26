LAEh! Madame, la pena SImja va minvant REi l’alegria la MIporto en vena, LAla bogeria arriSImbant REperquè ballant espanMItem la fera. REEl terra m’està creMImant, REel ritme ja m’està alMIçant.
LAOhohoSImhoh! SeRErà que em baMIllo a sobre. LAOhohoSImhoh! I REque el temps em MIpassa volant. LAOhohoSImhoh! SeRErà que em baMIllo a sobre. LAOhohoSImhoh! I REque el temps em MIpassa volant.
LASImREMI LASImREMI
LAEh! Monsieur, ara li toSImca a vostè. REEl dia a dia MIli treu la vida LAi ara se n’ha de desSImfer REde l’addicció a MIla rutina. REEl terra m’està creMImant, REel ritme ja m’està alMIçant.
LAOhohoSImhoh! SeRErà que em baMIllo a sobre. LAOhohoSImhoh! I REque el temps em MIpassa volant. LAOhohoSImhoh! SeRErà que em baMIllo a sobre. LAOhohoSImhoh! I REque el temps em MIpassa volant.
FA#mMILAMIFA#mMILA
FA#mAra hi ha cor on MIhi havia os LAi hi haurà pell on hi MIhavia escut. FA#mAdéu a la trisMItor pel que hem perLAdut. REAra hi ha fe on hi haMIvia déu LAi hi haurà veu on hi haDO#mvia embut. REDiga’m: MIqui pensa per tu? LA
FA#mMILAMIFA#mMILA REMILADO#mREMILA
FA#mAra hi ha cor on MIhi havia os LAi hi haurà pell on hi MIhavia escut. FA#mAdéu a la trisMItor pel que hem perLAdut. REAra hi ha fe on hi haMIvia déu LAi hi haurà veu on hi haDO#mvia embut. REDiga’m: MIqui pensa per tu? LA