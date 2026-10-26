Eh, Madame! (Acords)

Eh! Madame, la pena ja va minvant

Acords Acords
La Pegatina
la pegatina ahora o nunca
la pegatina ahora o nunca
LA SIm RE MI
LA SIm RE MI

LAEh! Madame, la pena SImja va minvant
REi l’alegria la MIporto en vena,
LAla bogeria arriSImbant
REperquè ballant espanMItem la fera.
REEl terra m’està creMImant,
REel ritme ja m’està alMIçant.

LAOhohoSImhoh! SeRErà que em baMIllo a sobre.
LAOhohoSImhoh! I REque el temps em MIpassa volant.
LAOhohoSImhoh! SeRErà que em baMIllo a sobre.
LAOhohoSImhoh! I REque el temps em MIpassa volant.

LA SIm RE MI
LA SIm RE MI

LAEh! Monsieur, ara li toSImca a vostè.
REEl dia a dia MIli treu la vida
LAi ara se n’ha de desSImfer
REde l’addicció a MIla rutina.
REEl terra m’està creMImant,
REel ritme ja m’està alMIçant.

LAOhohoSImhoh! SeRErà que em baMIllo a sobre.
LAOhohoSImhoh! I REque el temps em MIpassa volant.
LAOhohoSImhoh! SeRErà que em baMIllo a sobre.
LAOhohoSImhoh! I REque el temps em MIpassa volant.

FA#m MI LA MI FA#m MI LA

FA#mAra hi ha cor on MIhi havia os
LAi hi haurà pell on hi MIhavia escut.
FA#mAdéu a la trisMItor pel que hem perLAdut.
REAra hi ha fe on hi haMIvia déu
LAi hi haurà veu on hi haDO#mvia embut.
REDiga’m: MIqui pensa per tu? LA

FA#m MI LA MI FA#m MI LA
RE MI LA DO#m RE MI LA

FA#mAra hi ha cor on MIhi havia os
LAi hi haurà pell on hi MIhavia escut.
FA#mAdéu a la trisMItor pel que hem perLAdut.
REAra hi ha fe on hi haMIvia déu
LAi hi haurà veu on hi haDO#mvia embut.
REDiga’m: MIqui pensa per tu? LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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