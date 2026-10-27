El ball de Sant Ferriol (Acords)

Era un pastor

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Era un pastor SOL
que DOtenia tres oREvelles.
SOLEra un pastor
que DOtenia un paREnelló.

SOLAra ve Sant FerriDOol,
baREllarem, si Déu SOLho vol.
El que toca el tamboDOrino
ha REperdut el flaSOLbiol.

Tots en tenim SOL
de DOpicor i pessiREgolles,
SOLtots en tenim
si DOsom vius i no ens REmorim.

SOLAra ve Sant FerriDOol,
baREllarem, si Déu SOLho vol.
El que toca el tamboDOrino
ha REperdut el flaSOLbiol.

No menjaràs si no DOtens
pa REamb botiSOLfarra,
no menjaràs i de fam et moDOriràs.

SOLAra ve Sant FerriDOol,
baREllarem, si Déu SOLho vol.
El que toca el tamboDOrino
ha REperdut el flaSOLbiol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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