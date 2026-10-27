Era un pastor
SOL
que
DOtenia tres o REvelles. SOLEra un pastor
que
DOtenia un pa REnelló. SOLAra ve Sant Ferri DOol,
ba
REllarem, si Déu SOLho vol.
El que toca el tambo
DOrino
ha
REperdut el fla SOLbiol.
Tots en tenim
SOL
de
DOpicor i pessi REgolles, SOLtots en tenim
si
DOsom vius i no ens REmorim. SOLAra ve Sant Ferri DOol,
ba
REllarem, si Déu SOLho vol.
El que toca el tambo
DOrino
ha
REperdut el fla SOLbiol.
No menjaràs si no
DOtens
pa
REamb boti SOLfarra,
no menjaràs i de fam et mo
DOriràs. SOLAra ve Sant Ferri DOol,
ba
REllarem, si Déu SOLho vol.
El que toca el tambo
DOrino
ha
REperdut el fla SOLbiol.
que
que
ba
El que toca el tambo
ha
Tots en tenim
de
si
ba
El que toca el tambo
ha
No menjaràs si no
pa
no menjaràs i de fam et mo
ba
El que toca el tambo
ha