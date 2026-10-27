MImAl veure despuntar
el MImajor llumiLAmnar
en la nit més joSI7iosa,
els MIocellets canLAmtant
a REfestejar-lo SOLvan
amb DOsa veu melinSI7droMImsa.
MImL'àliga imperial
pels MIaires va volLAmtant,
cantant amb meloSI7dia,
diMIent: 'Jesús és LAmnat
per REtreure'ns de peSOLcat
i DOdar-nos l'aleSI7griMIma'.
MImRespon-li lo pardal:
'EsMIta nit és NaLAmdal,
és nit de gran conSI7tento'.
El MIverdum i el lluLAmer
diREuen, cantant tamSOLbé:
'Oh! DOQue alegria SI7senMImto!'
MImCantava el passerell:
'Oh! MIQue formós i que LAmbell
és l'Infant de MaSI7ria!'.
I MIlo alegre LAmtord:
'VenREçuda n'és la SOLmort,
ja DOneix la Vida SI7miMIma'.
MImCantava el rossinyol:
'HerMImós és com un LAmsol,
brillant com una esSI7trella'.
La MIcotxa i lo bitLAmxac
fesREtegen el maSOLnyac
i DOsa Mare donSI7zeMImlla.
MImLa garsa, griva i gaig
diMIuen: 'Ja ve lo LAmmaig'.
Respon la cederSI7nera:
'Tot MIarbre reverLAmdeix,
toREta planta floSOLreix
com DOsi tot fos primaSI7veMImra'.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.