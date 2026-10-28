LAmUn DOcarMIgoLAmlet se n'anava a la fira
perDOquè SOLvoliLAma comprar uns esclops.
REmQuan LAmhi va arribar, ja no era pas de dia
MIi LAmse'n va tornar descalç.
Un DOcarMIgoLAmlet se n'anava a l'escola
perDOquè SOLvoliLAma aprendre a llegir.
REmQuan LAmhi va arribar, l'escola era tancada:
MIhaLAmvia arribat l'estiu.
Un DOcarMIgoLAmlet se n'anava a la prada
perDOquè SOLvoliLAma fer un ram de flors.
REmQuan LAmhi va arribar, tota l'herba era glaçada:
MIhaLAmvia arribat l'hivern.
Un DOcarMIgoLAmlet se n'anava de viatge
perDOquè SOLvoliLAma arribar al Japó.
REmI LAmal cap de set anys es trobava prop la porta
MIde LAmla casa del davant.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.