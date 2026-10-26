LAm MI LAm MI
SemLAmpre de MI7matí
fes LAmsol o ploMI7gués,
malLAmgrat el REmfred o la boiMI7ra,
de LAmcarrer en carrer,
senSOLtíem cridar:
«DoREmnes, que arriMI7ba el draLAmpaire».
Com cada maMI7tí,
et LAmvèiem veMI7nir...
DuLAmies un REmsac a l'esqueMI7na,
un puLAmro apagat,
un SOL«trajo» estripat,
la REmboina i MI7les espardeLAmnyes.
REmSempre venies seguit
per un ramat de caLAmnalla.
Eres tota una aSOLtracció.
FATu, el teu REmsac i la MI7cançó...
LAmSoc MI7el draLAmpaire,
comMI7pro ampolles i LAmpapers,
compro draps i roba SOL7bruta,
paraiFAgües i mobles MI7vells...
LAmSoc MI7el draLAmpaire,
REmels marrecs anaven canLAmtant.
MI7«Ja m'esteu emprenyant masLAmsa.
No us ha dit la vostra MI7mare
que jo soc l'home del LAmsac?»
MI LAm MI
I LAmaixí fins MI7la nit,
de LAmcarrer en MI7carrer,
i LAmde taREmverna en taverMI7na.
Amb LAmels teus papers
i SOLel cos ple de, vi
REmtornaràs a MI7casa teva. LAm
I tornes MI7feliç,
LAmcar tot ho MI7has comprat:
LAmel peix, REmel vi i una MI7espelma.
I LAmun bocí d'amor,
SOLque et deu haver dat
REmqualsevol MI7bandarra veLAmlla.
REmMai no tens temps per a pensar.
A dormir. Bufa l'esLAmpelma.
I l'endemà, a volSOLtar el món,
FAtu, el teu REmsac i la MI7cançó...
LAmSoc MI7el draLAmpaire,
comMI7pro ampolles i LAmpapers,
compro draps i roba SOL7bruta,
paraiFAgües i mobles MI7vells...
LAmSoc MI7el draLAmpaire,
REmi els nens segueixen canLAmtant.
MI7«Ja m'esteu emprenyant masLAmsa.
No us ha dit la vostra MI7mare
que jo soc l'home del LAmsac?»
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