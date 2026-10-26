El falcó
FAde SOL7llargues a DOles,
quin
DOenvestidor cruel !
Tot se
FAguit que veu SOL7la presa,
es dispa
FAra des del cel, DO
estén tot el seu plo
SOL7matge
com
DOen un adéu al cim;
urpes i
FAbeces convenen SOL7 FAen el deler de llur DOcrim,
bat les ales, mou les
SOL7urpes
el tirà de
DOcims llunyers. SOL7
Pre
FAsa que ell hagi to DOpada,
no la topa
FAningú més. DO
El falcó
FAde SOL7llargues a DOles,
quin
DOenvestidor cruel !
Tot seguit
FAque veu la SOL7presa,
es dispa
FAra des del cel. DO SOL7 FA DO
quin
Tot se
es dispa
estén tot el seu plo
com
urpes i
bat les ales, mou les
el tirà de
Pre
no la topa
El falcó
quin
Tot seguit
es dispa