El falcó (Acords)

El falcó de llargues ales

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat fa vint anys que tinc vint anys
joan manuel serrat fa vint anys que tinc vint anys
El falcó FAde SOL7llargues aDOles,
quin DOenvestidor cruel !
Tot seFAguit que veu SOL7la presa,
es dispaFAra des del cel, DO
estén tot el seu ploSOL7matge
com DOen un adéu al cim;
urpes i FAbeces convenen SOL7
FAen el deler de llur DOcrim,
bat les ales, mou les SOL7urpes
el tirà de DOcims llunyers. SOL7
PreFAsa que ell hagi toDOpada,
no la topa FAningú més. DO
El falcó FAde SOL7llargues aDOles,
quin DOenvestidor cruel !
Tot seguit FAque veu la SOL7presa,
es dispaFAra des del cel. DO
SOL7 FA DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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