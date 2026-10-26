El matrimoni Arnolfini (Acords)

Per tu l’Índia van ser tres mesos vitals

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
Per tu SOLl’Índia van ser SItres mesos viDOtals, SOL
per mi van ser noranta diSIes a l'exiDOli. SOL
A les fotos surts tan guapa SIi tan moreDOna SOL
i jo així amb pinta com de SIBonnie Prince DOBilly. SOL

I contemREplant el Taj MaMImhal des de l'últim LAangle que ens queREdava,
em vas fer una pregunta MImque no em negaràs LAque tenia mala REbaba.
Un maSOLrajà va perdre la SIdona i aquest paDOlau li va fer consSOLtruir.
Si ens pasREsés això MIma nosaltres, ¿què LAfaries tu REper mi?

DOI no vaig saREber què dir…

Un any vas SOLdir pel SIpont de la PuDOríssiSOLma:
creuem l’Atlàntic, SIanem als EsDOtats USOLnits.
Un puja i baixa, SIquatre compres per DOManhatSOLtan
que el dòlar ara està SIper terra i en podrem DOtreure proSOLfit.

I contemREplant un ediMImfici, unes coLAlumnes rollo anREtic,
vas dir: caram, som a un MImlloc mític, fes una LAfoto, és Wall StreREet.
A dins un SOLhall ple de panSItalles, terra amb parDOquet, homes i SOLcrits,
perquè ara REpuja, perquè aMImra baixa, on hi ha LAel secret per fer-se REric?

DOI no vaig saFA#ber què SIdir, DOi no vaig saREber què SOLdir,
DOi no vaig saREber. Nooo! RE7

I et va agaSOLfar aquell ramSIpell per la pinDOtura SOL
i vam volar a Viena a saSIciar aquell DOdesig. SOL
Jo el món del art, ho reconec, no puc SIdir pas que el doDOmini; SOL
del institut se'm va quedar només el maSItrimoni ArnolDOfini. SOL

I contemREplant un Schiele em MImdeies: però mira el LAtraç, però quins coRElors!
No pots percebre per la miMImrada que profund que LAera el seu doRElor.
Fixa't la SOLllum, que ben tracSItada, tot deDOtalls, res perquè SOLsí.
A mi m'eRExalta, a mi em MImprovoca, i digues LAtu, què et fa senREtir?

DOI no vaig saFA#ber què SIdir, DOi no vaig saREber què SOLdir,
DOi no vaig saREber. Nooo! RE7

LA# RE LA# RE LA# RE LA#

I desSOLprés de molt de SItemps ja ho he troDObat, ja sé què SOLdir,
hi ha més coses que tinc SIclares amb tots aDOquests anar i veSOLnir.
Que es forrarà el tio SIque patenti, les abraDOçades d’aeroSOLport,
són (va, ho diré) les que aSIra et trenquen, però DOdemà et fan més SOLfort.

Que REl'única veriMImtat arreu que és LAclara, rasa i REpura
és que al pot petit MImsempre hi hauLArà poca confiREtura.

I que torSInar sempre és la miSI7llor part de l'avenDOtura... DOmAhh!

TorSOLnar sempre és la miSIllor part de l'avenDOtura…
TorSOLnar sempre és la miSIllor part de l'avenDOtura…
TorSOLnar sempre és la miSIllor part de l'avenDOtura…
TorSOLnar sempre és la miSIllor part de l'avenDOtura…

SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi