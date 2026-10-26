Per tu
SOLl’Índia van ser SItres mesos vi DOtals, SOL
per mi van ser noranta di
SIes a l'exi DOli. SOL
A les fotos surts tan guapa
SIi tan more DOna SOL
i jo així amb pinta com de
SIBonnie Prince DOBilly. SOL
I contem
REplant el Taj Ma MImhal des de l'últim LAangle que ens que REdava,
em vas fer una pregunta
MImque no em negaràs LAque tenia mala REbaba.
Un ma
SOLrajà va perdre la SIdona i aquest pa DOlau li va fer cons SOLtruir.
Si ens pas
REsés això MIma nosaltres, ¿què LAfaries tu REper mi? DOI no vaig sa REber què dir…
Un any vas
SOLdir pel SIpont de la Pu DOríssi SOLma:
creuem l’Atlàntic,
SIanem als Es DOtats U SOLnits.
Un puja i baixa,
SIquatre compres per DOManhat SOLtan
que el dòlar ara està
SIper terra i en podrem DOtreure pro SOLfit.
I contem
REplant un edi MImfici, unes co LAlumnes rollo an REtic,
vas dir: caram, som a un
MImlloc mític, fes una LAfoto, és Wall Stre REet.
A dins un
SOLhall ple de pan SItalles, terra amb par DOquet, homes i SOLcrits,
perquè ara
REpuja, perquè a MImra baixa, on hi ha LAel secret per fer-se REric? DOI no vaig sa FA#ber què SIdir, DOi no vaig sa REber què SOLdir, DOi no vaig sa REber. Nooo! RE7
I et va aga
SOLfar aquell ram SIpell per la pin DOtura SOL
i vam volar a Viena a sa
SIciar aquell DOdesig. SOL
Jo el món del art, ho reconec, no puc
SIdir pas que el do DOmini; SOL
del institut se'm va quedar només el ma
SItrimoni Arnol DOfini. SOL
I contem
REplant un Schiele em MImdeies: però mira el LAtraç, però quins co RElors!
No pots percebre per la mi
MImrada que profund que LAera el seu do RElor.
Fixa't la
SOLllum, que ben trac SItada, tot de DOtalls, res perquè SOLsí.
A mi m'e
RExalta, a mi em MImprovoca, i digues LAtu, què et fa sen REtir? DOI no vaig sa FA#ber què SIdir, DOi no vaig sa REber què SOLdir, DOi no vaig sa REber. Nooo! RE7 LA# RE LA# RE LA# RE LA#
I des
SOLprés de molt de SItemps ja ho he tro DObat, ja sé què SOLdir,
hi ha més coses que tinc
SIclares amb tots a DOquests anar i ve SOLnir.
Que es forrarà el tio
SIque patenti, les abra DOçades d’aero SOLport,
són (va, ho diré) les que a
SIra et trenquen, però DOdemà et fan més SOLfort.
Que
REl'única veri MImtat arreu que és LAclara, rasa i REpura
és que al pot petit
MImsempre hi hau LArà poca confi REtura.
I que tor
SInar sempre és la mi SI7llor part de l'aven DOtura... DOmAhh!
Tor
SOLnar sempre és la mi SIllor part de l'aven DOtura…
Tor
SOLnar sempre és la mi SIllor part de l'aven DOtura…
Tor
SOLnar sempre és la mi SIllor part de l'aven DOtura…
Tor
SOLnar sempre és la mi SIllor part de l'aven DOtura… SOL
per mi van ser noranta di
A les fotos surts tan guapa
i jo així amb pinta com de
I contem
em vas fer una pregunta
Un ma
Si ens pas
Un any vas
creuem l’Atlàntic,
Un puja i baixa,
que el dòlar ara està
I contem
vas dir: caram, som a un
A dins un
perquè ara
I et va aga
i vam volar a Viena a sa
Jo el món del art, ho reconec, no puc
del institut se'm va quedar només el ma
I contem
No pots percebre per la mi
Fixa't la
A mi m'e
I des
hi ha més coses que tinc
Que es forrarà el tio
són (va, ho diré) les que a
Que
és que al pot petit
I que tor
Tor
Tor
Tor
Tor