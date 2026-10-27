DO FA REm SOL7sus4 SOL
El meu carFArer
és SOLfosc i DOtort,
té gust de LA#port
i nom de LApoeta.
Estret i LAmbrut,
fa oSI7lor de MImgent
i té LA7els balcons REmplens
de roba esSOLtesa.
El meu carFArer
SOLno val dos DOrals:
són cent LA#portals
trencats a LAtrossos
i una font LAmon
SI7van a aMImbeurar
inLA7fants i REmgats,
coloms i SOLgossos.
És un raDOcó on mai no entra FAmel sol,
un carSOLrer qualseDOvol.
FA REm SOL7sus4 SOL
El meu carFArer
SOLté cinc faDOnals
perquè els LA#xavals
llancin peLAdrades.
Hi ha una penLAmsió,
i SI7tres forns de MImpa
i un LA7bar a REmcada
cantoSOLnada.
El meu carFArer
SOLés gent d'arDOreu
que penca i LA#beu,
que sua i LAmenja,
i es lleLAmven amb
el SI7primer MImsol
i LA7van al REmfutbol
cada SOLdiumenge.
O a fer DOesparral al volanFAmtí
o a fer un SOLdòmino amb DOvi.
FA REm SOL7sus4 SOL
El meu carFArer
SOLés un inDOfant
que va bereLA#nant
pa amb oli i LAsucre
i juga a LAmdaus
SI7i a cavall MImfort,
mig LA7bo, mig REmbord,
escolà i SOLcuca.
El meu carFArer,
SOLdel barri DObaix,
viu al caLA#laix
de les balLAdufes,
amb pataLAmcons
i SI7l'àlbum NestMImlé
i LA7els trossos
REmd'una vella esSOLtufa.
I a poc DOa poc se'm fa malFAmbé
el SOLmeu carDOrer.
FA REm SOL7sus4 SOL DO
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