El meu cos (Acords)

El meu cos… per lliure

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
El meu SIm7cos… per DO#m7lliure.
El meu SIm7cos… i em porta aMIquí.

FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure.
MI→FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI

SIm7Prou que ho intento, però
el meu cos et vol FA#m→a tu.DO#m→ RE
El meu cos et vol FA#m→a tu.DO#m→ RE
I no te’n riFA#m→guis, DO#m→que RE
això no em passa amb FA#m→ninDO#m→gú. RE
Això no em passa amb FA#m→ninDO#m→gú. RE

SIm7Jo m’aniré vestint, ja es fa de dia.
DO#m7Va, no m’ho facis més: on m’has posat les claus?
REQue no estic pas per jocs.
MIsus4Tinc una vida que no MIsap.

FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure.
MI→FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI
FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure.
MI→FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI

SIm7Sé que el paisatge
només és un deFA#m→coDO#m→rat. RE
Només és un deFA#m→coDO#m→rat. RE
SIm7Sé que el teu mapa
no és de la meva FA#m→ciuDO#m→tat. RE
No és de la meva FA#m→ciuDO#m→tat. RE

SIm7Som a la cara B. Sento, a la vora,
DO#m7un univers semblant on ara estem ballant.
REPerò ens ha tocat aquest. I marxo, que em conec.
MIsus4Prou que ho MIsaps.

FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure.
MI→FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI
FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure.
MI→FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI

SIm7Ara fas un salt del llit i busques entre mil vinils.
DO#m7Per tu, sempre és un joc quan jo tinc MI→FA#mpressa.
SIm7Cau suaument fent un trip-crac l’agulla acaronant el plat.
DO#m7Per tu, sempre és un joc quan jo tinc MI→FA#mpressa.

SIm7Dius que això és un musical quàntic, interdimensional,
DO#m7tu veus el gran final, forats de cuc i pirotècnia
REamb tot de jos al teu davant perfectament sincronitzats.
MIsus4Però en realitat soc jo intentant baMIllar com en Christopher Walken.

FA#m→ SIm DO#m7
MI→ FA#m→ RE MIsus4→ MI x4

SIm7Tu i jo som, som una fatal combinació
de parDO#m7tícules, el paradigma de la casualiREtat.
Som un error d’essència mateMIsus4màtica. MI
SIm7Tu i jo som, som una fatal combinació
de parDO#m7tícules, el paradigma de la casualiREtat.
Som un error d’essència mateMIsus4màtica. MI

FA#m→ SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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