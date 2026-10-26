El meu
SIm7cos… per DO#m7lliure.
El meu
SIm7cos… i em porta a MIquí. FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure. MI→ FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI SIm7Prou que ho intento, però
el meu cos et vol
FA#m→a tu. DO#m→ RE
El meu cos et vol
FA#m→a tu. DO#m→ RE
I no te’n ri
FA#m→guis, DO#m→que RE
això no em passa amb
FA#m→nin DO#m→gú. RE
Això no em passa amb
FA#m→nin DO#m→gú. RE SIm7Jo m’aniré vestint, ja es fa de dia. DO#m7Va, no m’ho facis més: on m’has posat les claus? REQue no estic pas per jocs. MIsus4Tinc una vida que no MIsap. FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure. MI→ FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure. MI→ FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI SIm7Sé que el paisatge
només és un de
FA#m→co DO#m→rat. RE
Només és un de
FA#m→co DO#m→rat. RE SIm7Sé que el teu mapa
no és de la meva
FA#m→ciu DO#m→tat. RE
No és de la meva
FA#m→ciu DO#m→tat. RE SIm7Som a la cara B. Sento, a la vora, DO#m7un univers semblant on ara estem ballant. REPerò ens ha tocat aquest. I marxo, que em conec. MIsus4Prou que ho MIsaps. FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure. MI→ FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI FA#m7→El meu SIm7cos et vol a tu, vol anar per DO#m7lliure. MI→ FA#m7→El meu REcos et vol a tu i em porta MIsus4aquí. MI SIm7Ara fas un salt del llit i busques entre mil vinils. DO#m7Per tu, sempre és un joc quan jo tinc MI→ FA#mpressa. SIm7Cau suaument fent un trip-crac l’agulla acaronant el plat. DO#m7Per tu, sempre és un joc quan jo tinc MI→ FA#mpressa. SIm7Dius que això és un musical quàntic, interdimensional, DO#m7tu veus el gran final, forats de cuc i pirotècnia REamb tot de jos al teu davant perfectament sincronitzats. MIsus4Però en realitat soc jo intentant ba MIllar com en Christopher Walken. FA#m→ SIm DO#m7 MI→ FA#m→ RE MIsus4→ MI x4 SIm7Tu i jo som, som una fatal combinació
de par
DO#m7tícules, el paradigma de la casuali REtat.
Som un error d’essència mate
MIsus4màtica. MI SIm7Tu i jo som, som una fatal combinació
de par
DO#m7tícules, el paradigma de la casuali REtat.
Som un error d’essència mate
MIsus4màtica. MI FA#m→ SIm
El meu
el meu cos et vol
El meu cos et vol
I no te’n ri
això no em passa amb
Això no em passa amb
només és un de
Només és un de
no és de la meva
No és de la meva
de par
Som un error d’essència mate
de par
Som un error d’essència mate