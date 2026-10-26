Que
SImtan bon punt sentim a LA→quest cop de SImporta
tan conclusiu i
LA→posis un SOLpeu al món,
et trobis ja
SImmolt millor.
Que creuïs el carrer a
LA→càmera SImlenta
i et digui el vent que un
LA→dels dos ho ha SOLvia de fer.
Que notis un
SImpas lleuger.
Que captis tots els detalls, les
LA→coses pe SImtites
d’un dia clar, que una
LA→màgia SOLmagnetitzant
s’instal·li al
SImteu voltant.
Que
SOLtrobis FA#muna SOLfeina LAde lo SImteu
que el
SOLprimer FA#mdia SOLja entris LAamb bon REpeu. SOLQue els del teu vol LAtant et trobin molt més SImguapa.
Que
SOLfacis nous a LAmics. SImQue cap et falli mai.
Que descobreixis en aquell veí un
LA→paio sim SImpàtic
i divertit que una
LA→nit es pre SOLsenti amb un bon vi
i
SImtal.
Que en la comparació que fa
LA→ràs amb els SImaltres
no hi hagi color. Que
LA→sempre SOLet segueixi el joc,
ni massa ni massa
SImpoc.
Que
SOLno us FA#mpassin fac SOLtura els LAanys se SImgüents
que
SOLperce FA#mbeu les SOLcoses LAsempre a REtemps. SOLQue et miris al mi LArall sentint-te afortu SImnada.
Que et
SOLdiguis “soc fe LAliç” REi llavors que ho perdis tot.
I llavors que ho perdis
LAtot. REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal? REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal?
Que
SImcaiguin, sense pietat, les deu LA→plagues d’E SImgipte
sobre el teu cap. Que
LA→t’intentis SOLamagar,
que t’acabin
SImdelatant.
Que els déus, els vells i els nous, t’a
LA→gafin ma SImnia.
Que tinguis por. Que el
LA→mite de SOLPrometeu
t’il·lustri de
SImcap a peus.
Que
SOLquan no puguis LAmés, albiris l’espe SImrança,
que em
SOLcridis des de LAlluny, REperò que no ho facis prou fort.
Però que no ho facis prou
LAfort. REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal? REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal? REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal? REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal? RE
tan conclusiu i
et trobis ja
Que creuïs el carrer a
i et digui el vent que un
Que notis un
Que captis tots els detalls, les
d’un dia clar, que una
s’instal·li al
Que
que el
Que
Que descobreixis en aquell veí un
i divertit que una
i
Que en la comparació que fa
no hi hagi color. Que
ni massa ni massa
Que
que
Que et
I llavors que ho perdis
Que
sobre el teu cap. Que
que t’acabin
Que els déus, els vells i els nous, t’a
Que tinguis por. Que el
t’il·lustri de
Que
que em
Però que no ho facis prou