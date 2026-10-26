El mite de Prometeu (Acords)

Que tan bon punt sentim aquest cop de porta

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
Que SImtan bon punt sentim aLA→quest cop de SImporta
tan conclusiu i LA→posis un SOLpeu al món,
et trobis ja SImmolt millor.

Que creuïs el carrer a LA→càmera SImlenta
i et digui el vent que un LA→dels dos ho haSOLvia de fer.
Que notis un SImpas lleuger.

Que captis tots els detalls, les LA→coses peSImtites
d’un dia clar, que una LA→màgia SOLmagnetitzant
s’instal·li al SImteu voltant.

Que SOLtrobis FA#muna SOLfeina LAde lo SImteu
que el SOLprimer FA#mdia SOLja entris LAamb bon REpeu.
SOLQue els del teu volLAtant et trobin molt més SImguapa.
Que SOLfacis nous aLAmics. SImQue cap et falli mai.

Que descobreixis en aquell veí un LA→paio simSImpàtic
i divertit que una LA→nit es preSOLsenti amb un bon vi
i SImtal.

Que en la comparació que faLA→ràs amb els SImaltres
no hi hagi color. Que LA→sempre SOLet segueixi el joc,
ni massa ni massa SImpoc.

Que SOLno us FA#mpassin facSOLtura els LAanys seSImgüents
que SOLperceFA#mbeu les SOLcoses LAsempre a REtemps.
SOLQue et miris al miLArall sentint-te afortuSImnada.
Que et SOLdiguis “soc feLAliç”REi llavors que ho perdis tot.
I llavors que ho perdis LAtot.

REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal?
REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal?

Que SImcaiguin, sense pietat, les deu LA→plagues d’ESImgipte
sobre el teu cap. Que LA→t’intentis SOLamagar,
que t’acabin SImdelatant.

Que els déus, els vells i els nous, t’aLA→gafin maSImnia.
Que tinguis por. Que el LA→mite de SOLPrometeu
t’il·lustri de SImcap a peus.

Que SOLquan no puguis LAmés, albiris l’espeSImrança,
que em SOLcridis des de LAlluny, REperò que no ho facis prou fort.
Però que no ho facis prou LAfort.

REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal?
REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal?
REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal?
REEi! SOLAra què REtal? SOLOi que fa REmal? DOOi que fa LAmal?

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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