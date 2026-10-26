Que SIm tan bon punt sentim a LA→ quest cop de SIm porta

tan conclusiu i LA→ posis un SOL peu al món,

et trobis ja SIm molt millor.



Que creuïs el carrer a LA→ càmera SIm lenta

i et digui el vent que un LA→ dels dos ho ha SOL via de fer.

Que notis un SIm pas lleuger.



Que captis tots els detalls, les LA→ coses pe SIm tites

d’un dia clar, que una LA→ màgia SOL magnetitzant

s’instal·li al SIm teu voltant.



Que SOL trobis FA#m una SOL feina LA de lo SIm teu

que el SOL primer FA#m dia SOL ja entris LA amb bon RE peu.

SOL Que els del teu vol LA tant et trobin molt més SIm guapa.

Que SOL facis nous a LA mics. SIm Que cap et falli mai.



Que descobreixis en aquell veí un LA→ paio sim SIm pàtic

i divertit que una LA→ nit es pre SOL senti amb un bon vi

i SIm tal.



Que en la comparació que fa LA→ ràs amb els SIm altres

no hi hagi color. Que LA→ sempre SOL et segueixi el joc,

ni massa ni massa SIm poc.



Que SOL no us FA#m passin fac SOL tura els LA anys se SIm güents

que SOL perce FA#m beu les SOL coses LA sempre a RE temps.

SOL Que et miris al mi LA rall sentint-te afortu SIm nada.

Que et SOL diguis “soc fe LA liç” RE i llavors que ho perdis tot.

I llavors que ho perdis LA tot.



RE Ei! SOL Ara què RE tal? SOL Oi que fa RE mal? DO Oi que fa LA mal?

RE Ei! SOL Ara què RE tal? SOL Oi que fa RE mal? DO Oi que fa LA mal?



Que SIm caiguin, sense pietat, les deu LA→ plagues d’E SIm gipte

sobre el teu cap. Que LA→ t’intentis SOL amagar,

que t’acabin SIm delatant.



Que els déus, els vells i els nous, t’a LA→ gafin ma SIm nia.

Que tinguis por. Que el LA→ mite de SOL Prometeu

t’il·lustri de SIm cap a peus.



Que SOL quan no puguis LA més, albiris l’espe SIm rança,

que em SOL cridis des de LA lluny, RE però que no ho facis prou fort.

Però que no ho facis prou LA fort.



RE Ei! SOL Ara què RE tal? SOL Oi que fa RE mal? DO Oi que fa LA mal?

RE Ei! SOL Ara què RE tal? SOL Oi que fa RE mal? DO Oi que fa LA mal?

RE Ei! SOL Ara què RE tal? SOL Oi que fa RE mal? DO Oi que fa LA mal?

RE Ei! SOL Ara què RE tal? SOL Oi que fa RE mal? DO Oi que fa LA mal?



RE