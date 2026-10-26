DOFes-me lloc que ho intentaré. Sortirem d’aquí. Ara escolta’m DO/SI→bé: crec en LAmtu perquè no he sabut ni sé despuLAmllar-te els ulls o predir-te el gest. Ja vaig FArenunciar a llicenDOciar-me en tu. Ara ho SOLtinc tan clar: no hi puc veure a contraDOllum. SI♭LA♭DOSI♭LA♭
MI♭I potser el que he dit t’ha caigut tan lluny, als afores, en un descampat perdut. Vull un DOmaltre intent: i si aquesta cançó fos, per fi, el senyal que esperaves? I si LA♭no existís el millor moment? I si et SI♭cal saltar per tornar-te ocell?
MI♭I que diguin missa! I que ens diguin folls! La veu dels covards, dels despertapors aquest DOmcop només serà una remor. Confondrem els planys entre el vent d’un bosc que ja és LA♭tan petit quan girem els ulls. Quasi hi SI♭som, quasi hi som.
MI♭Escriurem el final tots dos, anem molt SI♭mbé si LA♭també et tremola el MI♭pols. MI♭Escriurem el final tots dos, anem molt SI♭mbé si LA♭també et tremola el MI♭pols, anem molt SI♭mbé si LA♭també et tremola el SOLpols.
DOHe somiat la ciutat mil cops, hi arribem de nit, caminem ben DO/SI→sols, per carLAmrers estrets, empedrats i molls, de LAmfanals groguencs, d’infinits balcons. Em dius: FA“Tant de bo no estiguéssim sols. Si SOLsus4sortís algú a desitSOLjar-me sort…”.
DOI jo et dic: “Hi són. Que no els sents com canten?”.
MI♭DOmLA♭SI♭
MI♭Escriurem el final tots dos, anem molt DOmbé, tenim por, anem molt bé, tenim por. LA♭Escriurem el fiSI♭nal tots dos, lluny d’aMI♭quí.