El senyal que esperaves (Acords)

Fes-me lloc que ho intentaré. Sortirem d’aquí

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
DOFes-me lloc que ho intentaré. Sortirem d’aquí.
Ara escolta’m DO/SI→bé: crec en LAmtu perquè no he sabut ni sé
despuLAmllar-te els ulls o predir-te el gest.
Ja vaig FArenunciar a llicenDOciar-me en tu.
Ara ho SOLtinc tan clar: no hi puc veure
a contraDOllum. SI♭ LA♭ DO SI♭ LA♭

MI♭I potser el que he dit t’ha caigut tan lluny, als afores, en un descampat perdut.
Vull un DOmaltre intent: i si aquesta cançó fos, per fi, el senyal que esperaves?
I si LA♭no existís el millor moment?
I si et SI♭cal saltar per tornar-te ocell?

MI♭I que diguin missa! I que ens diguin folls! La veu dels covards, dels despertapors
aquest DOmcop només serà una remor. Confondrem els planys entre el vent d’un bosc
que ja és LA♭tan petit quan girem els ulls.
Quasi hi SI♭som, quasi hi som.

MI♭Escriurem el final tots dos, anem
molt SI♭mbé si LA♭també et tremola el MI♭pols.
MI♭Escriurem el final tots dos, anem
molt SI♭mbé si LA♭també et tremola el MI♭pols, anem
molt SI♭mbé si LA♭també et tremola el SOLpols.

DOHe somiat la ciutat mil cops, hi arribem de nit,
caminem ben DO/SI→sols, per carLAmrers estrets, empedrats i molls,
de LAmfanals groguencs, d’infinits balcons.
Em dius: FA“Tant de bo no estiguéssim sols.
Si SOLsus4sortís algú a desitSOLjar-me sort…”.

DOI jo et dic: “Hi són. Que no els sents com canten?”.

MI♭ DOm LA♭ SI♭

MI♭Escriurem el final tots dos,
anem molt DOmbé, tenim por, anem molt bé, tenim por.
LA♭Escriurem el fiSI♭nal tots dos, lluny d’aMI♭quí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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