L'A
SImmèlia està malalta, MImla fi SOLlla del bon rei. LA SIm
Comtes la van a veure, com
MImtes i noble SImgent. MImAi! Que el meu SImcor se'm SOLnua com LAun pom de SImclavells.
Filla, la meva filla, de
MImquin SOLmal us quei LAxeu? SIm
El mal que jo tinc, ma
MImre, bé prou que SImme'l sabeu.
Ai!
MImQue el meu cor SImse'm SOLnua com un LApom de cla SImvells.
Filla, la meva filla,
MImd'això SOLus confessareu; LA SIm
quan sereu confessada,
MImel testament SImfareu. MImAi! Que el meu cor SImse'm SOLnua com un LApom SImde clavells.
Un castell deixo als po
MImbres SOLperquè resin a LADéu. SIm
Quatre al meu germà en Carles,
MImdos a la SImMare de Déu. MImAi! Que el meu cor se'm SImnua com SOLun pom de LAclavells. SIm
I a vós, la meva mare, us
MImdeixo SOLel marit meu LA SIm
perquè el tingueu en cam
MImbra com ja fa SImmolt temps que feu. MImAi! Que el meu cor SImse'm nua SOLcom un pom LAde clavells. SIm SIm MIm SOL MIm LA SIm
Comtes la van a veure, com
Filla, la meva filla, de
El mal que jo tinc, ma
Ai!
Filla, la meva filla,
quan sereu confessada,
Un castell deixo als po
Quatre al meu germà en Carles,
I a vós, la meva mare, us
perquè el tingueu en cam