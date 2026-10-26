El testament d'Amèlia (Acords)

L'Amèlia està malalta, la filla del bon rei

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat cancons tradicionals
joan manuel serrat cancons tradicionals
L'ASImmèlia està malalta, MImla fiSOLlla del bon rei. LA SIm
Comtes la van a veure, comMImtes i noble SImgent.
MImAi! Que el meu SImcor se'm SOLnua com LAun pom de SImclavells.
Filla, la meva filla, de MImquin SOLmal us queiLAxeu? SIm
El mal que jo tinc, maMImre, bé prou que SImme'l sabeu.
Ai! MImQue el meu cor SImse'm SOLnua com un LApom de claSImvells.
Filla, la meva filla, MImd'això SOLus confessareu; LA SIm
quan sereu confessada, MImel testament SImfareu.
MImAi! Que el meu cor SImse'm SOLnua com un LApom SImde clavells.
Un castell deixo als poMImbres SOLperquè resin a LADéu. SIm
Quatre al meu germà en Carles, MImdos a la SImMare de Déu.
MImAi! Que el meu cor se'm SImnua com SOLun pom de LAclavells. SIm
I a vós, la meva mare, us MImdeixo SOLel marit meu LA SIm
perquè el tingueu en camMImbra com ja fa SImmolt temps que feu.
MImAi! Que el meu cor SImse'm nua SOLcom un pom LAde clavells. SIm
SIm MIm SOL MIm LA SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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