El teu àngel de la guarda (Acords)

Com el vell faroner

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat mo
joan manuel serrat mo
MImCom el vell faREroner
que amb llanterna de foc, conMImtra el vent,
REescombra la mar negra enMImcenent
les nits sense LAmlluna,
DOadvertint els vaiLAmxells
del perill dels MImesculls esmolats
que els aguaiten traïFA#mdors, amagats,
DOemboscats en SIl'escuma.
MImCom el vell faroREner
MIque amb llanterna de LAmfoc, contra el vent,
REescombra la mar negra SOLencenent
DOles nits sense SI7lluna,
SIjo tinc encès un MImfar
SImper dur-te estàlvia on trobis MImempar,
SImperquè se t'empassi la MImmar
SImi et resREpectin les oMImnes.
LAmNo fos DOcas LAmque la mar li SImfes baMImsarda
SImal SOLteu ànSIgel REde la MImguarda.

MImCom el guardabarRErera
del pas a nivell que, MImgelós,
REespera el tren que passa MImveloç
aixecant polseLAmguera
MImi, brandant el REfanal,
agraeix el xiulet MImde l'amic
REque per camins de ferro i MImde nit
fuig sense mirar enLAmrere.

MImCom el guardabarRErera
del pas a nivell que, MImgelós,
REespera el tren que passa MImveloç
aixecant polseLAmguera.

MImVigilo amb zel REd'amant
que res no aturi el teu caMImmí franc
REi arribis sense cap enMImtrebanc
on la vida t'esLAmpera.

MImNo fos cas que el camí li fes baREsarda
al teu àngel de la MImguarda.

MImCom el sereREno que,
carregat amb un manat MImde claus,
REvetllava pel silenci i MImla pau
del barri que dorLAmmia
MImi cuitós feREia cap,
colpejant la llanceta, MImal reclam
REdel veí que picava MImde mans,
a obrir la porteLAmria.

MImCom el sereREno que,
carregat amb un manat MImde claus,
REvetllava pel silenci i MImla pau
del barri que dorLAmmia.

MImPensa que sempre REhi soc,
a tota hora i en qualseMImvol lloc.
RENomés crida'm i ho deixaMImré tot
per fer-te compaLAmnyia.

MImNo fos cas que la nit li fes baREsarda
al teu àngel de la MImguarda.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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