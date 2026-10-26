Els amics s'ajuden en tot (Acords)

Aquell amic plorant desconsolat

Acords Acords
Els Amics de les Arts
AFAquell aREmmic ploFArant desconsoDOlat.
La FAdona que REmestimaFAva, casant-se l’endeDOmà.
I SI♭serviDOdors juFArant que ho arreMI♭glàvem fos com SI♭fos.

Un FAnoi sorREmtint de FAcasa tot muDOdat.
NoFAsaltres amb pasREmsamuntaFAnyes protegint l’anoniDOmat.
BasSI♭tons aDOmunt. El FAnoi caient en MI♭un son ben SI♭
proFAfund. Un maleREmter. El seu FAcos esfumant-se del carDOrer.
DOOhohohoh...

Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en DOtot.
Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en SI♭mtot. MI♭

AsseFAient-lo en una caREmdira. CaFAnells tocant l’esDOquena. Un nus.
Un foFAcus encegant-REmlo. Un desFApertar preDOnyat d’enuig.
Un SI♭puny veDOloç. I FAla carrera en MI♭solitariSIb
d’un FAqueixal. Un “Per què REmho feu?” FAnaixent d'on DOfa més mal.
DOOhohohoh...

Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en DOtot.
Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en SI♭mtot. MI♭
Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en DOtot.
Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en SI♭mtot. MI♭

FAI a cada cop més creaLAtius volent convèncer-lo,
REmredefinint el que tolera el cos humà.
SOLm“O fots al camp, te’n vas d’aSOL♭quí, desapareixes,
SI♭o haurem d’anar a comprar una DOserra i s’està fent tard”.

FAUn de nosaltres acosLAtant-se a deslligar-lo,
REmpensant que ja l’havíem fet entrar en raó.
SOLmEll maleint tot el nostre arSOL♭bre genealògic,
SI♭dient-nos coses realDOment fora de to.

SI♭El trist DOsus4→finalDOmés FAval que l'imaMI♭gini cada oSI♭ient.
Els nens, DOsus4→millor DOqueFAdeu-vos amb MI♭aquesta gran lliSI♭çó.
DOOhohohoh...

Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en DOtot.
Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en SI♭mtot. MI♭
Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en DOtot.
Els aFAmics s’aLAmjuden, els aFAmics s’aLAmjuden en SI♭mtot. MI♭

FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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