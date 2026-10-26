A
FAquell a REmmic plo FArant desconso DOlat.
La
FAdona que REmestima FAva, casant-se l’ende DOmà.
I
SI♭servi DOdors ju FArant que ho arre MI♭glàvem fos com SI♭fos.
Un
FAnoi sor REmtint de FAcasa tot mu DOdat.
No
FAsaltres amb pas REmsamunta FAnyes protegint l’anoni DOmat.
Bas
SI♭tons a DOmunt. El FAnoi caient en MI♭un son ben SI♭
pro
FAfund. Un male REmter. El seu FAcos esfumant-se del car DOrer. DOOhohohoh...
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en DOtot.
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en SI♭mtot. MI♭
Asse
FAient-lo en una ca REmdira. Ca FAnells tocant l’es DOquena. Un nus.
Un fo
FAcus encegant- REmlo. Un des FApertar pre DOnyat d’enuig.
Un
SI♭puny ve DOloç. I FAla carrera en MI♭solitariSIb
d’un
FAqueixal. Un “Per què REmho feu?” FAnaixent d'on DOfa més mal. DOOhohohoh...
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en DOtot.
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en SI♭mtot. MI♭
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en DOtot.
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en SI♭mtot. MI♭ FAI a cada cop més crea LAtius volent convèncer-lo, REmredefinint el que tolera el cos humà. SOLm“O fots al camp, te’n vas d’a SOL♭quí, desapareixes, SI♭o haurem d’anar a comprar una DOserra i s’està fent tard”. FAUn de nosaltres acos LAtant-se a deslligar-lo, REmpensant que ja l’havíem fet entrar en raó. SOLmEll maleint tot el nostre ar SOL♭bre genealògic, SI♭dient-nos coses real DOment fora de to. SI♭El trist DOsus4→final DOmés FAval que l'ima MI♭gini cada o SI♭ient.
Els nens,
DOsus4→millor DOque FAdeu-vos amb MI♭aquesta gran lli SI♭çó. DOOhohohoh...
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en DOtot.
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en SI♭mtot. MI♭
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en DOtot.
Els a
FAmics s’a LAmjuden, els a FAmics s’a LAmjuden en SI♭mtot. MI♭ FA
La
I
Un
No
Bas
pro
Els a
Els a
Asse
Un fo
Un
d’un
Els a
Els a
Els a
Els a
Els nens,
Els a
Els a
Els a
Els a