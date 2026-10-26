Els bons fotògrafs (Acords)

Vindreu, parents llunyans, quan us talli el son un telèfon esverat?

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
FA REm FA REm

VinLAmdreu, parents lluSI♭nyans, quan us talli el FAson un telèfon DOesverat?
VinLAmdreu, amics d’aSI♭bans, si enmig del diFAari el cor us DOfot un salt?

FA REm FA REm

VinLAmdreu, petits inSI♭fants? Mudats, dins d’un FAcotxe, direu: “On DOestem anant?”
VinLAmdreu, avui, gerSI♭mans? Si esteu per aFAllà al mig, per mi DOno serà tard.

VinREmdràs, antiga aDOmant, estranya entreSI♭mig d’estranys?
SaREmbràs, com sempre, viuDOre-ho des d’un discret SI♭segon pla?

VinLAmdreu, xiprers alSI♭tius? Va! Feu llargues FAombres que viDOatgin lluny.
VinLAmdreu, records boSI♭nics? Va! Arranqueu somFAriures al moDOment més cru.

VinREmdrà el bon temps, la DOcalma, el sol com va SI♭declinant?
La REmllum perfecta que els DObons fotògrafs passen la viSI♭da buscant.

FA REm FA REm x2
FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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