FA REm FA REm
VinLAmdreu, parents lluSI♭nyans, quan us talli el FAson un telèfon DOesverat?
VinLAmdreu, amics d’aSI♭bans, si enmig del diFAari el cor us DOfot un salt?
FA REm FA REm
VinLAmdreu, petits inSI♭fants? Mudats, dins d’un FAcotxe, direu: “On DOestem anant?”
VinLAmdreu, avui, gerSI♭mans? Si esteu per aFAllà al mig, per mi DOno serà tard.
VinREmdràs, antiga aDOmant, estranya entreSI♭mig d’estranys?
SaREmbràs, com sempre, viuDOre-ho des d’un discret SI♭segon pla?
VinLAmdreu, xiprers alSI♭tius? Va! Feu llargues FAombres que viDOatgin lluny.
VinLAmdreu, records boSI♭nics? Va! Arranqueu somFAriures al moDOment més cru.
VinREmdrà el bon temps, la DOcalma, el sol com va SI♭declinant?
La REmllum perfecta que els DObons fotògrafs passen la viSI♭da buscant.
FA REm FA REm x2
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Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.