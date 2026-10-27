Els contrabandistes (Acords)

Quina cançó cantarem

Acords Acords
Populars
Quina cançó cantarem MIm
que tots la sapiguem? MIm
La dels contrabandistes. MIm

SOLA Banyuls varen aREnar
de tabac a SOLcarregar
MImtota una SI7compaMImnyia.
Trum lai là, la ral SI7lal MImla ra.
Trum lai là, la ral RElal SOLlà,
lal DOlal la-rà,
lal MImlal la rà,
lal SI7lal lal la MImlà.

SOLA Banyuls varen aREnar
de tabac a SOLcarregar
MImtota una SI7compaMImnyia,
i en passant per SI7ForMImtià,
SOLallí varen enconREtrar
la refumuda SOLespia.

I a Figueres se'n van aREnar
a contar-ho al SOLcapità:
MImhavia vist conSI7trabanMImdistes.
Bé me'n direu SI7quants MImn'hi ha,
SOLbé me'n direu quants n'hi REha,
vós que ja els haSOLveu vistos.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi