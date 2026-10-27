Quina cançó cantarem
MIm
que tots la sapiguem?
MIm
La dels contrabandistes.
MIm SOLA Banyuls varen a REnar
de tabac a
SOLcarregar MImtota una SI7compa MImnyia.
Trum lai là, la ral
SI7lal MImla ra.
Trum lai là, la ral
RElal SOLlà,
lal
DOlal la-rà,
lal
MImlal la rà,
lal
SI7lal lal la MImlà. SOLA Banyuls varen a REnar
de tabac a
SOLcarregar MImtota una SI7compa MImnyia,
i en passant per
SI7For MImtià, SOLallí varen encon REtrar
la refumuda
SOLespia.
I a Figueres se'n van a
REnar
a contar-ho al
SOLcapità: MImhavia vist con SI7traban MImdistes.
Bé me'n direu
SI7quants MImn'hi ha, SOLbé me'n direu quants n'hi REha,
vós que ja els ha
SOLveu vistos.
que tots la sapiguem?
La dels contrabandistes.
de tabac a
Trum lai là, la ral
Trum lai là, la ral
lal
lal
lal
de tabac a
i en passant per
la refumuda
I a Figueres se'n van a
a contar-ho al
Bé me'n direu
vós que ja els ha