Jo soc un pobre desgraciat
MIm LAm MImsens fa SI7mília i sense MImllar.
Jo soc un
LAmpobre desgraciat MImsens fa SI7mília i sense MImllar.
Em vendria els
LAmmeus cal MImçons
per un
SI7plat de macar MImrons,
em vendria els
LAmmeus cal MImçons
per un
SI7plat de macar MImrons.
Si vols ser un bon soldat,
LAm MIma la SI7guerra has d'anar ar MImmat
i veu
LAmràs com dels canons MImsurten SI7plats de macar MImrons.
Un minyó, fingint-se greu,
LAm MImvoli SI7a fer testa MImment:
per ha
LAmver dels seus patrons MImun bon SI7plat de macar MImrons.
Vaig conèixer un bon tinent
LAm MImque can SI7viava amb el sar MImgent
la guer
LAmrera i els galons MImper un SI7plat de macar MImrons.
La cançó ja s'ha acabat
LAm MImi em SI7daré per ben pa MImgat
si em
LAmdoneu. Oh! Companyons, MImun bon SI7plat de macar MImrons.
Jo soc un
Em vendria els
per un
em vendria els
per un
Si vols ser un bon soldat,
i veu
Un minyó, fingint-se greu,
per ha
Vaig conèixer un bon tinent
la guer
La cançó ja s'ha acabat
si em