Els macarrons (Acords)

Jo soc un pobre desgraciat

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Jo soc un pobre desgraciat MIm LAm
MImsens faSI7mília i sense MImllar.
Jo soc un LAmpobre desgraciat
MImsens faSI7mília i sense MImllar.
Em vendria els LAmmeus calMImçons
per un SI7plat de macarMImrons,
em vendria els LAmmeus calMImçons
per un SI7plat de macarMImrons.

Si vols ser un bon soldat, LAm
MIma la SI7guerra has d'anar arMImmat
i veuLAmràs com dels canons
MImsurten SI7plats de macarMImrons.

Un minyó, fingint-se greu, LAm
MImvoliSI7a fer testaMImment:
per haLAmver dels seus patrons
MImun bon SI7plat de macarMImrons.

Vaig conèixer un bon tinent LAm
MImque canSI7viava amb el sarMImgent
la guerLAmrera i els galons
MImper un SI7plat de macarMImrons.

La cançó ja s'ha acabat LAm
MImi em SI7daré per ben paMImgat
si em LAmdoneu. Oh! Companyons,
MImun bon SI7plat de macarMImrons.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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