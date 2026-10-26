LAmMira els ocellsSOL→DOcom noten FAque ja ve l'hiDOvern,
com noten FAque ja ve l'hiLAmvern.
Se'n van buscantSOL→DOaltres paFAratges més caDOlents,
altres paFAratges...
I SOLsobrevolen REmdeserts i saSOLbanes i oasis cristal·FAlins
amb REmuna sincroFAnia en el viMIratge que noMI7més neix de l'insLAmtint.
Mira els ocellsSOL→DOcom noten FAque ja ve l'hiDOvern,
com noten FAque ja ve l'hiLAmvern.
I una cançóSOL→DOque recoFAnec perfectaDOment,
que és la de FAsempre.
Que SOLtu a l'agenda REmhi tens un teSOLlèfon.
Saps que sempre em pots truFAcar.
En SOLcas de tenir REmfred un dia al SOLvespre,
una emergència puntuFAal.
I REmtot i que ja vaig d'estar per MIcasa, creuo MI7tota la ciuFAtat:
carREmrers, semàfors, FAtaxis, pampaMIllugues, algun MI7cop de què m'ha aLAmnat.
Mira els ocells:SOL→DOja han arriFAbat, torna a ser esDOtiu,
ja han arriFAbat, torna a ser esLAmtiu.
Tots dos al SOL→llit. DOLentament FAet vas adorDOmint a poc a FApoc.
I SOLara ve el moREmment que dius que em SOLquedi,
que aquest cop ho veus tan FAclar,
que SOLjo podria REmser l'home que un SOLdia
et recollís quan surts de FAtreballar.
REmJo, que em sé el final de la coMImèdia,
que a casa MI7teva he estreFAnat més d'un raspall,
REmdec portar un carFAtell que diu "imMIbècil", perquè MI7m'acabo queLAmdant.
LAm SOL→ DO FA DO FA x2
ASOLquí la paraREmdoxa és punyeSOLtera si t'hi pares a penFAsar.
Que SOLvàrem fer-ho REmvolar tot pels SOLaires intentant-nos estiFAmar.
Que REmtu i jo, quan hem estat més feMIliços, és quan ens MI7hem utilitFAzat
amb REmpremeditaciFAó, amb traïdoMIria i semMI7pre amb nocturniLAmtat.
LAm SOL→ DO FA DO FA x2
LAm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.