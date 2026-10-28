RE SOL RE
Un REcamell d'Orient enSOLtra a la ciuREtat,
carSImrega a la REgepa un sac SOLple de reLAgals.
PregunSOLta al seu RErei quin caLAmí han de seSImguir,
però REl'home LAestà SImben adormit.
SOLEl camell LAvol desperREtar-lo amb un SImcrit
que es MIperd MI7en la LAnit.
«DisculREpi, taxista, em poSOLdria orienREtar?
Som SIma nit de REReis, com vosSOLtè ja saLAbrà,
un SOLnen i una REnena ens esLAtan esSImperant,
porREtem uns paLAquets de molt SImlluny,
però el SOLrei ha caiLAgut en un somREni proSImfund
MIi estic MI7tan perLAdut!»
GrimREpa el camell, grimpa, grimSOLpa pel faREnal!
DesSImcansa al balREcó del SOLpis princiLApal,
es SOLtopa amb pa REi aigua que LAli han prepaSImrat,
però el rei REdorm en el LAcarreró SIm
i el SOLcamell LAno vol malREgastar l'ocasiSImó
MIde tastar MI7unes neuLAles i un LA7torró. RE
I es REmira al pesSOLsebre i es REtroba atractiu,
aSImllà entre la REmolsa, traSOLvessant un LAriu,
però SOLno queREda temps i LAs'apropa al soSImfà.
Amb les dents REtreu, amb cuLAra, del SImsac
uSOLna biciLAcleta de REcolors llamSImpants,
uMInes nines MI7russes i LAun LA7soldat. RE
Un REcamell d'Orient surt SOLde la ciuREtat!
La SImgepa lleuREgera, SOLbuida de reLAgals!
El SOLrei es REdesperta i preLAgunta on estan. SIm
«Pot esREtar tranLAquil, majesSImtat»,
conSOLtesta la LAbèstia avanREçant per l'asSImfalt,
MI«ja MI7l'avisaLAré en LA7arriREbar».
RE SOL RE
SIm RE SOL LA
SOL RE LA SIm
RE LA SIm
SOL LA RE SIm
MI MI7 LA LA7
I REel sol va sortint i el SOLrei segueix ronREcant!
I el SImsol va SOLsortint i el rei LAsegueix roncant! RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.