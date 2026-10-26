Els titelles (Acords)

Ells s'han adormit

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
SOLElls s'han adorDOmit.
La fiRE7ra ja és SOLbuida, la gent se n'ha anat.
Ja és DOtard.
I en uRE7na maleSOLta de cartó folrat,
tots DOsols, dorRE7men els titeSOLlles.
Sols, DOtots sols, RE7dormen els titeSOLlles.
Ells ja estan canDOsats.
Tot el RE7dia uSOLnes mans els han tingut ballant
daDOvant
els ulls oRE7berts d'uns SOLbocabadats infants.
Tots DOsols, dorRE7men els titeSOLlles.
Sols, DOtots sols, RE7dormen els titeSOLlles.

DOLa bruixa i el RE7rei,
DOl'heroi, la princeRE7sa
i el DOvell assenyat,
tots dormen pleRE7gats
DOen una maleSOLta.
DOElls dormen conRE7tents.
DOEl dia ha estat bo i la gent s'ha acosRE7tat
DOal RE7parc,
DOi ha omplert la barraca aplaudint el seu RE7art.
Tots DOsols, dorRE7men els titeSOLlles.
Sols, DOtots sols, RE7dormen els titeSOLlles.
DOSense saber RE7quan
DOla vella maleta s'ha de tornar a oRE7brir,
DOells RE7han
DOde creuar la terra com un peleRE7grí.
Tots DOsols, dorRE7men els titeSOLlles.
Sols, DOtots sols, RE7dormen els titeSOLlles.
DOVindran dies RE7clars,
DOde pluja i de tempesRE7ta,
DOperò han d'anar endaRE7vant;
DOsempre hi ha un inRE7fant
DOque espera els titeRE7lles.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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