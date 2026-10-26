SOLElls s'han adorDOmit. La fiRE7ra ja és SOLbuida, la gent se n'ha anat. Ja és DOtard. I en uRE7na maleSOLta de cartó folrat, tots DOsols, dorRE7men els titeSOLlles. Sols, DOtots sols, RE7dormen els titeSOLlles. Ells ja estan canDOsats. Tot el RE7dia uSOLnes mans els han tingut ballant daDOvant els ulls oRE7berts d'uns SOLbocabadats infants. Tots DOsols, dorRE7men els titeSOLlles. Sols, DOtots sols, RE7dormen els titeSOLlles.
DOLa bruixa i el RE7rei, DOl'heroi, la princeRE7sa i el DOvell assenyat, tots dormen pleRE7gats DOen una maleSOLta. DOElls dormen conRE7tents. DOEl dia ha estat bo i la gent s'ha acosRE7tat DOal RE7parc, DOi ha omplert la barraca aplaudint el seu RE7art. Tots DOsols, dorRE7men els titeSOLlles. Sols, DOtots sols, RE7dormen els titeSOLlles. DOSense saber RE7quan DOla vella maleta s'ha de tornar a oRE7brir, DOells RE7han DOde creuar la terra com un peleRE7grí. Tots DOsols, dorRE7men els titeSOLlles. Sols, DOtots sols, RE7dormen els titeSOLlles. DOVindran dies RE7clars, DOde pluja i de tempesRE7ta, DOperò han d'anar endaRE7vant; DOsempre hi ha un inRE7fant DOque espera els titeRE7lles.