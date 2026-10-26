Els vells amants (Acords)

Els seus cabells el temps ha tornat blancs

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
SOLEls seus cabells el temps ha tornat blancs.
Les seves mans, nervioses i arruREgades.
Els seus cabells el temps ha tornat SOLblancs
i un xic més REtrista la seva miSOLrada.

SOLS'estimen com jo voldria ser estimat
(si els costums que segueixo ho perREmeten),
s'estimen com jo voldria ser estiSOLmat
quan la espeRErança comenci a estar SOLseca.

I s'agafen les mans els vells aREmants.
I recorden, com ahir, les flors que van SOLcollir.
I s'agafen les SImans els vells aMImmants.
Es miren i ho saben LA7tot, no els cal dir REres, cap RE7mot.

SOLOn els vells viuen, es va aturar el temps
amb el retrat que a la paret REpenja.
On els vells viuen, es va aturar el SOLtemps
després que es REvàrem casar aquell diuSOLmenge.

SOLLa ràdio antiga i el rellotge gran
i el cobretaula carregat de RErandes.
La ràdio antiga i el rellotge SOLgran
que encara REsona d'hora en hora amb SOLmandra.

I s'agafen les mans els vells aREmants.
I es bressolen cada nit com dos inSOLfants petits.
I s'agafen les SImans els vells aMImmants.
I es pregunten: «Estàs LA7bé? Avui no et REfa mal RE7res?

SOLI per Sant Jordi ell li compra una rosa
embolicada amb paper de REplata.
I per Sant Jordi ell li compra una SOLrosa;
mai no ha obliREdat aquesta SOLdata...

SOLI pels carrers s'han perdut els amants.
No tenen por, no tenen REpressa.
I pels carrers s'han perdut els aSOLmants
amb una flor REi la seva tenSOLdresa...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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