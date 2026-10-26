SOLEls seus cabells el temps ha tornat blancs.
Les seves mans, nervioses i arruREgades.
Els seus cabells el temps ha tornat SOLblancs
i un xic més REtrista la seva miSOLrada.
SOLS'estimen com jo voldria ser estimat
(si els costums que segueixo ho perREmeten),
s'estimen com jo voldria ser estiSOLmat
quan la espeRErança comenci a estar SOLseca.
I s'agafen les mans els vells aREmants.
I recorden, com ahir, les flors que van SOLcollir.
I s'agafen les SImans els vells aMImmants.
Es miren i ho saben LA7tot, no els cal dir REres, cap RE7mot.
SOLOn els vells viuen, es va aturar el temps
amb el retrat que a la paret REpenja.
On els vells viuen, es va aturar el SOLtemps
després que es REvàrem casar aquell diuSOLmenge.
SOLLa ràdio antiga i el rellotge gran
i el cobretaula carregat de RErandes.
La ràdio antiga i el rellotge SOLgran
que encara REsona d'hora en hora amb SOLmandra.
I s'agafen les mans els vells aREmants.
I es bressolen cada nit com dos inSOLfants petits.
I s'agafen les SImans els vells aMImmants.
I es pregunten: «Estàs LA7bé? Avui no et REfa mal RE7res?
SOLI per Sant Jordi ell li compra una rosa
embolicada amb paper de REplata.
I per Sant Jordi ell li compra una SOLrosa;
mai no ha obliREdat aquesta SOLdata...
SOLI pels carrers s'han perdut els amants.
No tenen por, no tenen REpressa.
I pels carrers s'han perdut els aSOLmants
amb una flor REi la seva tenSOLdresa...
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.