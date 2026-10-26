És quan dormo que hi veig clar (Acords)

És quan plou que ballo sol

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat tal com raja
joan manuel serrat tal com raja
LAmÉs quan MIplou que ballo LAmsol,
vesFAtit d'algues, or i escaMIta,
LAmhi ha un pany de MImar al LAmrevolt
i un FAtros de cel MIescarlata,
un ocell LAmfa un giravolt
SOL7i treu branques una DOmata,
MIel casaFAlot del pirata
és SOL7un ample giDOra-sol.
MIÉs quan plou que LAmballo sol,
FAvestit MId'algues, or i LAmescata.

És quan MIric que em veig geLAmpic
al FAbassal de sota l'eMIra,
LAmem vesteixo MId'home LAmantic
i emFApaito la MImasovera,
i entre LAmpineda i garric
SOL7planto la meva banDOdera;
MIamb una FAagulla saquera
maSOL7to el monstre que DOno dic.
MIÉs quan ric que em LAmveig gepic
FAal basMIsal de soLAmta l'era.

És quan MIdormo que hi veig LAmclar,
foll FAd'una dolça metziMIna,
LAmamb perles a MIcaLAmda mà
visc al FAcor d'uMIna petxina,
soc la font LAmdel comellar
SOL7i el jaç de la salvatDOgina,
MI—o la FAlluna que s'afina
en SOL7morir careDOna enllà—.
MIÉs quan dormo que LAmhi veig clar,
FAfoll d'uMIna dolça LAmmetzina.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi