LAmÉs quan MIplou que ballo LAmsol, vesFAtit d'algues, or i escaMIta, LAmhi ha un pany de MImar al LAmrevolt i un FAtros de cel MIescarlata, un ocell LAmfa un giravolt SOL7i treu branques una DOmata, MIel casaFAlot del pirata és SOL7un ample giDOra-sol. MIÉs quan plou que LAmballo sol, FAvestit MId'algues, or i LAmescata.
És quan MIric que em veig geLAmpic al FAbassal de sota l'eMIra, LAmem vesteixo MId'home LAmantic i emFApaito la MImasovera, i entre LAmpineda i garric SOL7planto la meva banDOdera; MIamb una FAagulla saquera maSOL7to el monstre que DOno dic. MIÉs quan ric que em LAmveig gepic FAal basMIsal de soLAmta l'era.
És quan MIdormo que hi veig LAmclar, foll FAd'una dolça metziMIna, LAmamb perles a MIcaLAmda mà visc al FAcor d'uMIna petxina, soc la font LAmdel comellar SOL7i el jaç de la salvatDOgina, MI—o la FAlluna que s'afina en SOL7morir careDOna enllà—. MIÉs quan dormo que LAmhi veig clar, FAfoll d'uMIna dolça LAmmetzina.