Estimeu-me (Acords)

Estimeu el que escric

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts alla on volia
els amics de les arts alla on volia
REmEstimeu el que escric,
FAestimeu cada píxel,
SI♭estimeu l’espontaneïMI7tat
ediLA7tadament genial.

REmEstimeu l’actitud,
FAestimeu aquest outfit,
SI♭estimeu el precís moMI7ment
que parLA7lava i m’he trencat.

REmEstimeu-me fortament.
FAEstimeu-me ara i aquí.
SI♭Estimeu-me sense MI7cap esLA7querda.

REmEstimeu-me encara més.
FAEstimeu-me amb plors i crits.
SI♭Estimeu-me avui, deMI7mà i per LA7sempre.

SI♭maj7Ai! Que FAguai. Som 6 SI♭maj7milions.
M’heu aleDOgrat el dia.
SI♭maj7Ai! Que FAguai. Som 6 SI♭maj7milions.
Gràcies per aDOquesta vida.

REm FA SI♭ DO x2

REmContempleu el gran iot
FAi la cala deserta.
SI♭Us agrada aquest pla deMI7tall
dels peLA7uets a dins del mar?

REmUna canya d’hotel.
FAEl servei, supermono.
SI♭Vine, vine. Caureu de MI7cul
quan veLA7ieu com és l’spa.

REmUn descompte, aquí teniu.
FAL’escapada és ideal
SI♭per cuidar-te i carMI7regar les LA7piles.

REmSón aquests petits moments
FAel que us heu de regalar.
SI♭N’hi ha que no estem fets MI7per la ruLA7tina.

SI♭maj7Ai! Que FAguai. Som 6 SI♭maj7milions.
M’heu aleDOgrat el dia.
SI♭maj7Ai! Que FAguai. Som 6 SI♭maj7milions.
Gràcies per aDOquesta vida.

REm→ SI♭ DO x4

SI♭Ei! Soc el FAvostre corresSI♭ponsal
a la DOvida que us perdreu,
SI♭als viatges FAque mai us podreu perSI♭metre,
als deDOsitjos que escapçareu.

SI♭Ei! Soc el FAvostre corresSI♭ponsal
a les DOfestes on no entrareu,
SI♭a gent guapa FAque mai us voldrà coSI♭nèixer,
al caDOviar que ni ensumareu.

REm FA SI♭ MI7 x5

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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