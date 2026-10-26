REmEstimeu el que escric,
FAestimeu cada píxel,
SI♭estimeu l’espontaneïMI7tat
ediLA7tadament genial.
REmEstimeu l’actitud,
FAestimeu aquest outfit,
SI♭estimeu el precís moMI7ment
que parLA7lava i m’he trencat.
REmEstimeu-me fortament.
FAEstimeu-me ara i aquí.
SI♭Estimeu-me sense MI7cap esLA7querda.
REmEstimeu-me encara més.
FAEstimeu-me amb plors i crits.
SI♭Estimeu-me avui, deMI7mà i per LA7sempre.
SI♭maj7Ai! Que FAguai. Som 6 SI♭maj7milions.
M’heu aleDOgrat el dia.
SI♭maj7Ai! Que FAguai. Som 6 SI♭maj7milions.
Gràcies per aDOquesta vida.
REm FA SI♭ DO x2
REmContempleu el gran iot
FAi la cala deserta.
SI♭Us agrada aquest pla deMI7tall
dels peLA7uets a dins del mar?
REmUna canya d’hotel.
FAEl servei, supermono.
SI♭Vine, vine. Caureu de MI7cul
quan veLA7ieu com és l’spa.
REmUn descompte, aquí teniu.
FAL’escapada és ideal
SI♭per cuidar-te i carMI7regar les LA7piles.
REmSón aquests petits moments
FAel que us heu de regalar.
SI♭N’hi ha que no estem fets MI7per la ruLA7tina.
SI♭maj7Ai! Que FAguai. Som 6 SI♭maj7milions.
M’heu aleDOgrat el dia.
SI♭maj7Ai! Que FAguai. Som 6 SI♭maj7milions.
Gràcies per aDOquesta vida.
REm→ SI♭ DO x4
SI♭Ei! Soc el FAvostre corresSI♭ponsal
a la DOvida que us perdreu,
SI♭als viatges FAque mai us podreu perSI♭metre,
als deDOsitjos que escapçareu.
SI♭Ei! Soc el FAvostre corresSI♭ponsal
a les DOfestes on no entrareu,
SI♭a gent guapa FAque mai us voldrà coSI♭nèixer,
al caDOviar que ni ensumareu.
REm FA SI♭ MI7 x5
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.