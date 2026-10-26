Et vaig dir (Acords)

És impossible la fuga per l’escala

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
DO#m SOL#m LA
DO#m SI LA

DO#mÉs impossible la SOL#mfuga per l’esLAcala.
DO#mI has regirat tot el SIpis de dalt a LAbaix.
DO#mHas mig obert la SOL#mfinestra per si LAtorna
el nostre MIgat.

DO#mTu vas sopant teSOL#mories en siLAlenci,
DO#mperò, de calaix, és un SIcas de deserLAció.
DO#mVol estar lluny i aSOL#mmagat per quan coLAmenci
a dir-t’ho MItot.

FA#mI per això hi ha un gos que està udolant.
SOL#mI per això els ocells, esperitats,
LAara volen SIbaix fent DO#mgargots a l’aire.

FA#mEl poder secret dels animals:
SOL#mensumar el perill que es va acostant.
LAQueda escrit el pròleg de SIla catàstrofe.

DO#m SOL#m LA
DO#m SI LA
DO#m SOL#m LA
MI

DO#mQuan ho tenia a la SOL#mpunta de la LAllengua,
DO#mm’he fet enrere i ho SItorno a masteLAgar.
DO#mL’única sort de ser SOL#mtu el de l’altra LAbanda:
no hi ha un aMIbans.

FA#mI per això hi ha un gos que està udolant.
SOL#mI per això els ocells, esperitats,
LAara volen SIbaix fent DO#mgargots a l’aire.

FA#mEl poder secret dels animals:
SOL#mensumar el perill que es va acostant.
LAPerdoneu, només serà una SInit.

MI→Et SI→vaig DO#mdir que eres aire, remei i SOL#mcançó,
la paraula que canvia la LAvida,
el batec que s’escapa del MIcor.

Et SI→vaig DO#mdir que ni rastre de dèries SOL#mni pors,
jo que mai regalava un per LAsempre,
els devia guardar per tu MItots.

FA#mEt vaig dir que allà a fora era ple de farsants,
SOL#mde trileros del verb comprometre,
LAi que amb mi SIte DO#mn’havies salvat.

MI→Et SI→vaig DO#mdir que podríem amb tots els SOL#membats,
si amb els anys arribaven les LApresses
per les vides que no hem visiMItat.

FA#mEt vaig dir que tu i jo mai seríem estranys,
SOL#mni uns amics que es fan companyia,
LAque es podiSIa esDO#mtimar com abans.

FA#mEt vaig dir que tu i jo mai seríem estranys,
SOL#mni uns amics que es fan companyia.
LAFem, almenys, que SIaixò DO#msigui veritat.

LA SI DO#m SI

LAQuan et miro de fora el reSIplà
veig que el gat apareix en DO#mescena
i se t’estira a la falda ronSIcant.
LAJa vindré un dia, més endaSIvant.
Quan no hi siguis, faré la maLAleta.
Potser així no faré tant de SImal.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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