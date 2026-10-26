Exercici seixanta (Acords)

Pinotxo és un putxinel·li un xic fatxenda, però s’expressa amb una sintaxi excel·lent

Acords Acords
Els Amics de les Arts
LAmPinotxo és un putxinel·li un xic fatxenda, però s’expressa amb una sintaxi excel·lent.

LAmAl terrat hi ha xerinola, ximxiviri damunt dels totxos. El xivarri baixa per la xemeneia i es converteix en un xiuxiueig. A Bordeus diu que els més xovinistes beuen xampany, però aquí baix Pedro Ximénez només xarrupa xerès. Amb vi xarel·lo aquí mengem xató i els pixapins xocolata amb xurros en xicres del carrer Petritxol, mentre xerren de ximpleries en xava.

Els xiSOLlens teiLAmxeixen SOLxals, a LAmTexas SOLno en vesFAteiMIxen.
LAmNi xeviSOLots ni xinel·LAmles perquè SOLno s’hi atreLAmveixen (i SOLtanmateix ens van de FAxuMIlos).

LAmEn Txema, eixelebrat pel txacolí, toca la txalaparta a la panxa d’en Patxi, que perd la txapela, s’exalta i un li diu “Xeeee! Relaxa’t”. I ho fa d’una forma ben complexa: toca el saxo de manera laxa, poc ortodoxa. I al mateix moment en un stage a Mèxic, Txevtxenko xuta de xilena i la hinchada explota quan la xarxa cedeix i es trinxa. Les xifres que no es mereix s’engreixen exageradament.

A LuxemSOLburg, un LAmximpanSOLzè va i LAmvexa SOLun xiFApriota. MI
FuLAmma haiSOLxix, va LAmmolt deiSOLxat i, LAmés clar, SOLno té FAxicota. MI

LAmEl xef prepara un xeflis: patates xips cruixents, escarxofes amb anxoves, xoriç amb ximixurri i beixamel fent xup xup. Vi de garnatxa i de postres un xuxo de can Foix… Al Txad, si tenen xamba, s’abasteixen de deixalles. Caixa o faixa.

I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?”
I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”.

LAmBufa SOLxaloc al vaixell, en Xavier recull la xarxa feixuga i reflexiona:
LAmels peiSOLxos neixen, creixen, es reprodueixen, moren… i no es queixen.
LAmEl xiSOLcot que va conèixer en un xat s’aixeca per un kleenex. La Xuxa,
LAmpanxuda SOLi xopa, xiscla encara d’excitació a l’entrecuix i xiuxiueja: “Eixuga’t i tornem-hi”.

I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?”
I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”.
I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?”
I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”.

LAmMicroxips i SOLuna xiruca eixeLAmrida, i un SOLdibuixant xiLAmroi xiuSOLla i es clava uFAna xinxeta a MIl’índex.
LAmFa xafogor, SOLun xitxarel·lo fa LAmcréixer un esSOLqueix moix i el LAmseu aSOLmic, el coix, li aiFAxafa una maMIduixa.
LAmXalen el SOLbruixot i la bruixa. LAmUn xiquet SOLxinès exiLAmgeix SOLel seu xumet i FAun LP d’en XesMIco Boix.

La LAmXènia s’enclenSOLxina mentre el LAmxofer fa SOLsonar el clàxon. LAmXàfec, xavalla en SOLxecs
i un exFApert en explosions es deixa enMIdur per la disbauxa.
PatLAmxanga en esSOLtat de xoc: xarlaLAmtans, taxis, SOLfaxos, flaixos Groucho LAmMarx, Quixots i SOLSantxos.
La FArauxa s’estén d’Elx a la GarMIrotxa, d’Andratx a MI7Flix. I un xafarder llegeix el Xoriguera.

I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?”
I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”.
I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?”
I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”.

LAm SOL LAm SOL LAm SOL FA MI

La xilografiLAma exclusiva del text d’alexandrins d’en Xènius SOLsorgeix d’un pretext que ara mateix està LAmfora de context: un gronxador sense reiSOLxes.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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