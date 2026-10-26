LAmPinotxo és un putxinel·li un xic fatxenda, però s’expressa amb una sintaxi excel·lent.
LAmAl terrat hi ha xerinola, ximxiviri damunt dels totxos. El xivarri baixa per la xemeneia i es converteix en un xiuxiueig. A Bordeus diu que els més xovinistes beuen xampany, però aquí baix Pedro Ximénez només xarrupa xerès. Amb vi xarel·lo aquí mengem xató i els pixapins xocolata amb xurros en xicres del carrer Petritxol, mentre xerren de ximpleries en xava.
Els xiSOLlens teiLAmxeixen SOLxals, a LAmTexas SOLno en vesFAteiMIxen. LAmNi xeviSOLots ni xinel·LAmles perquè SOLno s’hi atreLAmveixen (i SOLtanmateix ens van de FAxuMIlos).
LAmEn Txema, eixelebrat pel txacolí, toca la txalaparta a la panxa d’en Patxi, que perd la txapela, s’exalta i un li diu “Xeeee! Relaxa’t”. I ho fa d’una forma ben complexa: toca el saxo de manera laxa, poc ortodoxa. I al mateix moment en un stage a Mèxic, Txevtxenko xuta de xilena i la hinchada explota quan la xarxa cedeix i es trinxa. Les xifres que no es mereix s’engreixen exageradament.
A LuxemSOLburg, un LAmximpanSOLzè va i LAmvexa SOLun xiFApriota. MI FuLAmma haiSOLxix, va LAmmolt deiSOLxat i, LAmés clar, SOLno té FAxicota. MI
LAmEl xef prepara un xeflis: patates xips cruixents, escarxofes amb anxoves, xoriç amb ximixurri i beixamel fent xup xup. Vi de garnatxa i de postres un xuxo de can Foix… Al Txad, si tenen xamba, s’abasteixen de deixalles. Caixa o faixa.
I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?” I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”.
LAmBufa SOLxaloc al vaixell, en Xavier recull la xarxa feixuga i reflexiona: LAmels peiSOLxos neixen, creixen, es reprodueixen, moren… i no es queixen. LAmEl xiSOLcot que va conèixer en un xat s’aixeca per un kleenex. La Xuxa, LAmpanxuda SOLi xopa, xiscla encara d’excitació a l’entrecuix i xiuxiueja: “Eixuga’t i tornem-hi”.
I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?” I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”. I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?” I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”.
LAmMicroxips i SOLuna xiruca eixeLAmrida, i un SOLdibuixant xiLAmroi xiuSOLla i es clava uFAna xinxeta a MIl’índex. LAmFa xafogor, SOLun xitxarel·lo fa LAmcréixer un esSOLqueix moix i el LAmseu aSOLmic, el coix, li aiFAxafa una maMIduixa. LAmXalen el SOLbruixot i la bruixa. LAmUn xiquet SOLxinès exiLAmgeix SOLel seu xumet i FAun LP d’en XesMIco Boix.
La LAmXènia s’enclenSOLxina mentre el LAmxofer fa SOLsonar el clàxon. LAmXàfec, xavalla en SOLxecs i un exFApert en explosions es deixa enMIdur per la disbauxa. PatLAmxanga en esSOLtat de xoc: xarlaLAmtans, taxis, SOLfaxos, flaixos Groucho LAmMarx, Quixots i SOLSantxos. La FArauxa s’estén d’Elx a la GarMIrotxa, d’Andratx a MI7Flix. I un xafarder llegeix el Xoriguera.
I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?” I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”. I en LAmPinxo va dir a en SOLPanxo: “Vols que et LAmxuti amb un punSOLxó?” I en LAmPanxo va dir a en SOLPinxo: “Xuta’m, FAperò a la panxa MIno”.
LAmSOLLAmSOLLAmSOLFAMI
La xilografiLAma exclusiva del text d’alexandrins d’en Xènius SOLsorgeix d’un pretext que ara mateix està LAmfora de context: un gronxador sense reiSOLxes.