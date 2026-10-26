Flequers nocturns (Acords)

Sinopsi, connexió, empatia descomunal vorejant l'homosexualitat

Acords Acords
Els Amics de les Arts
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Sinopsi, connexió, empatia descomunal vorejant l'homosexualitat,
comunió, fricandó i aquella torrada, al final, ningú se la va menjar. Jo ja ho vaig dir.

Matí esbravat, persiana avall, ciutat codificada, condons, més condons,
soledat, més soledat i tu, qui ets?

Fa vuit hores esquerp luxe de pocs guapos i al fons,
la xumba xumba bel·ligerant conquereix una a una les meves neurones.

Mentrestant somrius sense ni tenir ni puta idea
que acabarem follant pels descosits. Vols el divorci, no?

Arriba en Juanra amb provisions, farina per flequers nocturns, reposteria fina,
encenem el forn, 10 minuts al lavabo, punyals mentals i deu hores més…
I deu hores més… i deu hores més…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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