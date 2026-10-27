Gran manitú (Acords)

A la nit, quan la lluna

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A la nit, quan la lluna LAm SOL LAm
s'alça MIpoc a LAmpoc
i la SOLselva LAmtremola
amb l'arSOLdor del LAmfoc,
assetDOjant la foSOLguera,
els caps llops de la LAmtribu
adoFAraven la flaMIma
del Gran MI7EspeLAmrit.

Crits de foc, SOLa la LAmnit,
crits del SOLGran MIEspeLAmrit!
MIOooh! LAmNit!
MIOooh! LAmNit!

Fou el gran vell Shewoke, SOL LAm
fill del MIcabdill LAmCrow,
nat al SOLbosc de LAml'alt Troquesh,
que així SOLparlà LAmfort:
"Avui DOel plaç s'aSOLcaba
de la treva d'ALAmmava,
tot el FApoble d'AbamMIma,
cap no MI7deu dorLAmmir".

Cridem tots crits de guerra, SOL LAm
crits de MIfoc i LAmsang,
i tu, SOLEsLAmperit Gran,
desterra del SOLcel el teu LAmllamp.
Llamp arDOdent, foc de SOLbrasa,
foc roent, vent que arLAmrasa,
vent de FAfoc, que el món laMIsa,
foc de MI7mitjaLAmnit!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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