A la nit, quan la lluna
LAm SOL LAm
s'alça
MIpoc a LAmpoc
i la
SOLselva LAmtremola
amb l'ar
SOLdor del LAmfoc,
asset
DOjant la fo SOLguera,
els caps llops de la
LAmtribu
ado
FAraven la fla MIma
del Gran
MI7Espe LAmrit.
Crits de foc,
SOLa la LAmnit,
crits del
SOLGran MIEspe LAmrit! MIOooh! LAmNit! MIOooh! LAmNit!
Fou el gran vell Shewoke,
SOL LAm
fill del
MIcabdill LAmCrow,
nat al
SOLbosc de LAml'alt Troquesh,
que així
SOLparlà LAmfort:
"Avui
DOel plaç s'a SOLcaba
de la treva d'A
LAmmava,
tot el
FApoble d'Abam MIma,
cap no
MI7deu dor LAmmir".
Cridem tots crits de guerra,
SOL LAm
crits de
MIfoc i LAmsang,
i tu,
SOLEs LAmperit Gran,
desterra del
SOLcel el teu LAmllamp.
Llamp ar
DOdent, foc de SOLbrasa,
foc roent, vent que ar
LAmrasa,
vent de
FAfoc, que el món la MIsa,
foc de
MI7mitja LAmnit!
s'alça
i la
amb l'ar
asset
els caps llops de la
ado
del Gran
Crits de foc,
crits del
Fou el gran vell Shewoke,
fill del
nat al
que així
"Avui
de la treva d'A
tot el
cap no
Cridem tots crits de guerra,
crits de
i tu,
desterra del
Llamp ar
foc roent, vent que ar
vent de
foc de