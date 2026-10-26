Helena (Acords)

Fa dies que, abocat al balcó

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat per al meu amic
joan manuel serrat per al meu amic
SOLm SOLm6 SOLm7 SOLm6

Fa dies que, abocat al balSOLmcó, SOLm6 SOLm7 SOLm6
he perdut el jorSOLmnal SOLm6 SOLm7 SOLm6
xerrant amb un parSOLmdal SOLm6 SOLm7 SOLm6
més avorrit que SOLmjo. SOLm6 SOLm7 SOLm6

O mirant com s'esfulla un alziSOLmnar, SOLm6 SOLm7 SOLm6
olorant romaní, com tornen a floSOLmrir SOLm6 SOLm7 SOLm6
i es tornen a esfuSOLmllar. SOLm6 SOLm7 SOLm6

DOm7Fa dies FA7que no SI♭7sé quants SOLmdies fa.
DOm7Fa dies FA7que SI♭7m'estic SOLmdient... demà
DOm7i esFA7pero... SI♭7i SOLmespero.

DOm7ViFA7vint SI♭7amb SOLmres,
DOm7trebaFA7llant SI♭7per SOLmno res
DOm7i un FA7diSI♭7a com SOLmsi res
DOm7morir-FA7me SI♭7de SOLmno res.
DOm7Adéu FA7siSI♭7au. SOLmMercès.

DOm7Al FA7fons SI♭7d'un SOLmbar,
DOm7fotent-FA7me un SI♭7perSOLmfumat
DOm7per esFA7calSI♭7far-me SOLmel cor
DOm7mentre FA7arriSI♭7ba SOLmla mort
DOm7a juFA7gar al SI♭7subSOLmhastat.

DOm7Fa dies FA7que no SI♭7sé quants SOLmdies fa.
DOm7Fa dies FA7que m'esSI♭7tic diSOLment... demà
DOm7i espero... FA7i esSI♭7pero... i SOLmespero...

DOm7 FA7 SI♭7 SOLm
REm7

SOLmAbocat REm7al balSOLmcó, REm7
SOLmespero. REm7
SOLmDespuREm7llant SOLml'horitzó, REm7
SOLmespero. REm7
SOLmEspeREm7ro per SOLmNadal REm7
i per la SOLmMagdalena, REm7
pel dia i per la SOLmnit, que REm7torni SOLmHelena, REm7
que SOLmtorREm7ni HeSOLmlena... REm7 SOLm REm7

I és que quan passa pel meu SOLmcarrer, REm7
fins els geSOLmranis li cluREm7quen SOLml'ull.
SOLm7L'aire es fa DOm7tebi amb el seu FA7alè
i les RE7llambordes miren SOLmamunt
sa pell moMI♭rena. RE
SOLmQuan REm7passa, SOLmHeleREm7na! SOLm REm7
Quan ella DOm7mira, saps que la SOLmfont
quan ella DOm7vol, DOm7/LAla FA7dona.
Quan ella RE7plora, saps què és el SOLmdol.
Quan ella MI♭calla, tot jo tremoSOLmlo.
Quan ella DOm7estima, l'amor pren REvol...
I entre teuSOLmlades es REm7gronxa el SOLmsol REm7
i els pasSOLmsarells dels REm7fils de la SOLmllum.

SOLm7Miren geDOm7losos com riu i es FA7mou.
Color d'esRE7pera llarga i SOLmperfum
de lluna MI♭plena, RE SOLm
la REm7meva HeleSOLna. REm7 SOLm REm7
SOLmLa REm7meva HeSOLmlena... REm7 SOLmperò... REm7
SOLmFa dies que REm7
l'estar dret DOm7em fa mal,
el reuma em trenca els SOLmdits DOm7
i REm7ha fugit el darrer parSOLdal. REm7 SOLm REm7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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