Fa dies que, abocat al balSOLmcó, SOLm6SOLm7SOLm6 he perdut el jorSOLmnal SOLm6SOLm7SOLm6 xerrant amb un parSOLmdal SOLm6SOLm7SOLm6 més avorrit que SOLmjo. SOLm6SOLm7SOLm6
O mirant com s'esfulla un alziSOLmnar, SOLm6SOLm7SOLm6 olorant romaní, com tornen a floSOLmrir SOLm6SOLm7SOLm6 i es tornen a esfuSOLmllar. SOLm6SOLm7SOLm6
DOm7Fa dies FA7que no SI♭7sé quants SOLmdies fa. DOm7Fa dies FA7que SI♭7m'estic SOLmdient... demà DOm7i esFA7pero... SI♭7i SOLmespero.
DOm7ViFA7vint SI♭7amb SOLmres, DOm7trebaFA7llant SI♭7per SOLmno res DOm7i un FA7diSI♭7a com SOLmsi res DOm7morir-FA7me SI♭7de SOLmno res. DOm7Adéu FA7siSI♭7au. SOLmMercès.
DOm7Al FA7fons SI♭7d'un SOLmbar, DOm7fotent-FA7me un SI♭7perSOLmfumat DOm7per esFA7calSI♭7far-me SOLmel cor DOm7mentre FA7arriSI♭7ba SOLmla mort DOm7a juFA7gar al SI♭7subSOLmhastat.
DOm7Fa dies FA7que no SI♭7sé quants SOLmdies fa. DOm7Fa dies FA7que m'esSI♭7tic diSOLment... demà DOm7i espero... FA7i esSI♭7pero... i SOLmespero...
DOm7FA7SI♭7SOLm REm7
SOLmAbocat REm7al balSOLmcó, REm7 SOLmespero. REm7 SOLmDespuREm7llant SOLml'horitzó, REm7 SOLmespero. REm7 SOLmEspeREm7ro per SOLmNadal REm7 i per la SOLmMagdalena, REm7 pel dia i per la SOLmnit, que REm7torni SOLmHelena, REm7 que SOLmtorREm7ni HeSOLmlena... REm7SOLmREm7
I és que quan passa pel meu SOLmcarrer, REm7 fins els geSOLmranis li cluREm7quen SOLml'ull. SOLm7L'aire es fa DOm7tebi amb el seu FA7alè i les RE7llambordes miren SOLmamunt sa pell moMI♭rena. RE SOLmQuan REm7passa, SOLmHeleREm7na! SOLmREm7 Quan ella DOm7mira, saps que la SOLmfont quan ella DOm7vol, DOm7/LAla FA7dona. Quan ella RE7plora, saps què és el SOLmdol. Quan ella MI♭calla, tot jo tremoSOLmlo. Quan ella DOm7estima, l'amor pren REvol... I entre teuSOLmlades es REm7gronxa el SOLmsol REm7 i els pasSOLmsarells dels REm7fils de la SOLmllum.
SOLm7Miren geDOm7losos com riu i es FA7mou. Color d'esRE7pera llarga i SOLmperfum de lluna MI♭plena, RESOLm la REm7meva HeleSOLna. REm7SOLmREm7 SOLmLa REm7meva HeSOLmlena... REm7SOLmperò... REm7 SOLmFa dies que REm7 l'estar dret DOm7em fa mal, el reuma em trenca els SOLmdits DOm7 i REm7ha fugit el darrer parSOLdal. REm7SOLmREm7