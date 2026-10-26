DOTot el camp és un clam. Som la gent blauSOLgrana, FAtant se val d'on veDOnim, FAsi del sud o del LAmnord. REPerò ara estem d'aSOLcord, SOLestem d'acord, DOuna banSOLdera ens REagerSOLmana.
DOBlaugrana al FAvent, REmun crit vaSOLlent, FAteSOLnim un DOnom, el sap tothom: FABarça, SOLBarça, REmBarDOça.
DOJugadors, seguidors, tots units fem SOLforça. FASón molts anys plens d'aDOfanys, FAsón molts gols que hem LAmcridat, REi s'ha demostrat, s'ha demosSOLtrat DOque mai SOLningú no ens poREdrà tòrSOLcer.
DOBlaugrana al FAvent, REmun crit vaSOLlent, FAteSOLnim un DOnom, el sap tothom: FABarça, SOLBarça, REmBarça. DO