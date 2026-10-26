Himne del Barça (Acords)

Tot el camp és un clam

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
DOTot el camp és un clam.
Som la gent blauSOLgrana,
FAtant se val d'on veDOnim,
FAsi del sud o del LAmnord.
REPerò ara estem d'aSOLcord,
SOLestem d'acord,
DOuna banSOLdera ens REagerSOLmana.

DOBlaugrana al FAvent,
REmun crit vaSOLlent,
FAteSOLnim un DOnom, el sap tothom:
FABarça, SOLBarça, REmBarDOça.

DOJugadors, seguidors,
tots units fem SOLforça.
FASón molts anys plens d'aDOfanys,
FAsón molts gols que hem LAmcridat,
REi s'ha demostrat,
s'ha demosSOLtrat
DOque mai SOLningú no ens poREdrà tòrSOLcer.

DOBlaugrana al FAvent,
REmun crit vaSOLlent,
FAteSOLnim un DOnom, el sap tothom:
FABarça, SOLBarça, REmBarça. DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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