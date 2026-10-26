Intro:
SOLm REm LA REm x2
En un
SOLmmón ple de cabòries on REmmana la resignació,
els
LAsomnis no escapen de no REmser més que una il·lusió.
Que
SOLmtot allò que fem, que REmtot allò que som
és la
LAvida que et dona REmraons.
I di
DOgueu, i digueu el que vul FAgueu,
que la vida són dos
DOdies i a mi no me’ls trau FAreu,
que potser jo semblo es
SOLmtrany, que potser soc un ma REmlalt,
però m’he acostumat a
LAviure com si hagués de morir REmdemà.
Ma
SOLmmare ja m’ho deia, que REmno em precipités,
però a
LAmi la pluja m’agrada, em re REmfresca el cervell.
Que el
SOLmriure és cirera i la REmpena poca feina,
que de ca
LAdires n’hi ha per dar i per REmvendre.
I di
DOgueu, i digueu el que vul FAgueu,
que la vida són dos
DOdies i a mi no me’ls trau FAreu,
que potser jo semblo es
SOLmtrany, que potser soc un ma REmlalt,
però m’he acostumat a
LAviure com si hagués de morir REmdemà.
Que si
FAobro la finestra és perquè fa ca DOlor.
Que si m’ajunto a les més lletges és per compas
FAsió.
Que no trafico amb el que penso encara que sigui
DObo,
que si trepitjo quan camino és per fer-
FAte por.
Que
SOLmtot allò que fem, que REmtot allò que som
és la
LAvida que et dona REmraons.
I di
DOgueu, i digueu el que vul FAgueu,
que la vida són dos
DOdies i a mi no me’ls trau FAreu,
que potser jo semblo es
SOLmtrany, que potser soc un ma REmlalt,
però m’he acostumat a
LAviure com si hagués de morir REmdemà.
I di
DOgueu, i digueu el que vul FAgueu,
que la vida són dos
DOdies i a mi no me’ls trau FAreu,
que potser jo semblo es
SOLmtrany, que potser soc un ma REmlalt,
però m’he acostumat a
LAviure com si hagués de morir REmdemà.
En un
els
Que
és la
I di
que la vida són dos
que potser jo semblo es
però m’he acostumat a
Ma
però a
Que el
que de ca
I di
que la vida són dos
que potser jo semblo es
però m’he acostumat a
Que si
Que si m’ajunto a les més lletges és per compas
Que no trafico amb el que penso encara que sigui
que si trepitjo quan camino és per fer-
Que
és la
I di
que la vida són dos
que potser jo semblo es
però m’he acostumat a
I di
que la vida són dos
que potser jo semblo es
però m’he acostumat a