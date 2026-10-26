Intro: SOLm REm LA REm x2



En un SOLm món ple de cabòries on REm mana la resignació,

els LA somnis no escapen de no REm ser més que una il·lusió.

Que SOLm tot allò que fem, que REm tot allò que som

és la LA vida que et dona REm raons.



I di DO gueu, i digueu el que vul FA gueu,

que la vida són dos DO dies i a mi no me’ls trau FA reu,

que potser jo semblo es SOLm trany, que potser soc un ma REm lalt,

però m’he acostumat a LA viure com si hagués de morir REm demà.



Ma SOLm mare ja m’ho deia, que REm no em precipités,

però a LA mi la pluja m’agrada, em re REm fresca el cervell.

Que el SOLm riure és cirera i la REm pena poca feina,

que de ca LA dires n’hi ha per dar i per REm vendre.



I di DO gueu, i digueu el que vul FA gueu,

que la vida són dos DO dies i a mi no me’ls trau FA reu,

que potser jo semblo es SOLm trany, que potser soc un ma REm lalt,

però m’he acostumat a LA viure com si hagués de morir REm demà.



Que si FA obro la finestra és perquè fa ca DO lor.

Que si m’ajunto a les més lletges és per compas FA sió.

Que no trafico amb el que penso encara que sigui DO bo,

que si trepitjo quan camino és per fer- FA te por.



Que SOLm tot allò que fem, que REm tot allò que som

és la LA vida que et dona REm raons.



I di DO gueu, i digueu el que vul FA gueu,

que la vida són dos DO dies i a mi no me’ls trau FA reu,

que potser jo semblo es SOLm trany, que potser soc un ma REm lalt,

però m’he acostumat a LA viure com si hagués de morir REm demà.

I di DO gueu, i digueu el que vul FA gueu,

que la vida són dos DO dies i a mi no me’ls trau FA reu,

que potser jo semblo es SOLm trany, que potser soc un ma REm lalt,

però m’he acostumat a LA viure com si hagués de morir REm demà.