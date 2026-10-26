Intro:
SOL RE MIm DO x4
Vés que aquest dema
SOLtí m'he aixecat fent un REbot,
m'ha arribat un mis
MImsatge, deia: sobre DOtot,
carinyo, hem de par
SOLlar, hi ha quelcom impor REtant.
Hem quedat en un bar,
MImha entrat titube DOjant,
parlava d'un tal Pau,
SOLque havia esdevin REgut
un amic de veri
MImtat, un company pisto DOnut,
ha deixat un sos
SOLpir, m’ha mirat fixa REment,
ha parlat una esto
MImna i ha marxat cor DOrents.
I no sé el que m'ha
SOLdit, REperò sem MImblava impor DOtant.
I no sé el que
SOLm'ha REdit,quin gran MIminterro DOgant. SOL RE MIm DO x4
Més tard un vell a
SOLmic m'ha trucat fet un REnyap,
des d'un àtic del
MImcentre m'ha vist cami DOnant,
m'ha dit: bon amic
SOLmeu, m'has de fer un gran fa REvor.
Jo demà no hi se
MImré… i ha saltat pel bal DOcó.
I no sé el que m'ha
SOLdit, REperò sem MImblava impor DOtant.
I no sé el que
SOLm'ha REdit,ha vo MImlat un ins DOtant.
I no sé el que m'ha
SOLdit, REperò sem MImblava impor DOtant,
i no sé el que
SOLm'ha REdit,quin gran MIminterro DOgant. SOL RE MIm DO x4
Vés que aquest dema
m'ha arribat un mis
carinyo, hem de par
Hem quedat en un bar,
parlava d'un tal Pau,
un amic de veri
ha deixat un sos
ha parlat una esto
I no sé el que m'ha
I no sé el que
Més tard un vell a
des d'un àtic del
m'ha dit: bon amic
Jo demà no hi se
I no sé el que m'ha
I no sé el que
I no sé el que m'ha
i no sé el que