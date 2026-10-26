I no sé el que m'ha dit (Acords)

Vés que aquest dematí m'he aixecat fent un bot

Acords Acords
Els Amics de les Arts
Intro: SOL RE MIm DO x4

Vés que aquest demaSOLtí m'he aixecat fent un REbot,
m'ha arribat un misMImsatge, deia: sobreDOtot,
carinyo, hem de parSOLlar, hi ha quelcom imporREtant.
Hem quedat en un bar, MImha entrat titubeDOjant,
parlava d'un tal Pau, SOLque havia esdevinREgut
un amic de veriMImtat, un company pistoDOnut,
ha deixat un sosSOLpir, m’ha mirat fixaREment,
ha parlat una estoMImna i ha marxat corDOrents.

I no sé el que m'ha SOLdit,REperò semMImblava imporDOtant.
I no sé el que SOLm'ha REdit,quin gran MIminterroDOgant.

SOL RE MIm DO x4

Més tard un vell aSOLmic m'ha trucat fet un REnyap,
des d'un àtic del MImcentre m'ha vist camiDOnant,
m'ha dit: bon amic SOLmeu, m'has de fer un gran faREvor.
Jo demà no hi seMImré… i ha saltat pel balDOcó.

I no sé el que m'ha SOLdit,REperò semMImblava imporDOtant.
I no sé el que SOLm'ha REdit,ha voMImlat un insDOtant.
I no sé el que m'ha SOLdit,REperò semMImblava imporDOtant,
i no sé el que SOLm'ha REdit,quin gran MIminterroDOgant.

SOL RE MIm DO x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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