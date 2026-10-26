Ja no ens passa (Acords)

Ja no ens passa. I no ens n’amaguem

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
Ja no ens FApassa. I FAsus4no ens n’amaFAguem,
que dúiem FAsus4anys fent el paREmper,
fingint que cada dia el rebíem com DOsi fos el primer.
“Genial!”, “Que SI♭→fort!”, “Que DObé!”

FA REm DO SI♭→ DO

Ja no ens FApassa. Ja FAsus4no estem tan seFAgurs
que tinguem FAsus4grans coses a REmfer,
ni que un destí ens esperi amb els braDOços oberts
i ens digui: “Només tu SI♭→podies DOser”.

Doncs, ja no FAens passa. FAsus4Tampoc improviFAsem
“a l’avenFAsus4tura i ja veuREmrem.”
L’assalt al tren de Glasgow va ser un DOjoc de nens.
No fem ni un pas en fals. Planifiquem. SI♭→No ens arrisDOquem…

I clar, no ens REmpassa. NinDOgú no ens va aviSI♭sar.
Va ser d’un dia per REml’altre que ho DOvam trobar a falSI♭tar.

Ja no ens FApassa. Ja FAsus4no ens enamoFArem,
que no voFAsus4lem fer el passeREmrell.
Abans de caçar l’ós hem venut massa DOcops la pell,
i el mal que fa no el SI♭→cura el DOtemps.

Ja no ens FApassa. FAsus4Mil dòlars pel priFAmer
que ens porFAsus4ti aquí davant alREm
capaç d’escriure versos que ens facin un DOnus al coll,
una cançó que ens ho regiSI♭→ri a dintre DOtot.

Per què no ens REmpassa? NinDOgú no ens va aviSI♭sar
que tot això se n’aREmnava, que tot era menRE♭tida.
La MI♭vida SI♭era el que veDOnia just desFAprés.

Ja no ens passa. Ja FAsus4no sortim de FAnit,
que l’enFAsus4demà no som ninREmgú.
I el dia que sortim, cantem tant allà al DOmig que ja
podríem ser els paSI♭→res d’alDOgú.

I això ja FAés massa. Ja FAsus4no ens creiem a FAcap
dels qui FAsus4dieu saber el caREmmí,
que no hi ha un pam de net, però quan va i us enDOxampen… res!
Aquí tothom es fa el sorprès! Au! Vinga, a SI♭→fer punyetes DOtots…

Que ja no ens REmpassa! NinDOgú no ens va aviSI♭sar
que tot això se n’aREmnava, que tot era menRE♭tida.
La MI♭vida SI♭era el que veDOnia just desFAprés.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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