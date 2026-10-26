Ja no ens
FApassa. I FAsus4no ens n’ama FAguem,
que dúiem
FAsus4anys fent el pa REmper,
fingint que cada dia el rebíem com
DOsi fos el primer.
“Genial!”, “Que
SI♭→fort!”, “Que DObé!” FA REm DO SI♭→ DO
Ja no ens
FApassa. Ja FAsus4no estem tan se FAgurs
que tinguem
FAsus4grans coses a REmfer,
ni que un destí ens esperi amb els bra
DOços oberts
i ens digui: “Només tu
SI♭→podies DOser”.
Doncs, ja no
FAens passa. FAsus4Tampoc improvi FAsem
“a l’aven
FAsus4tura i ja veu REmrem.”
L’assalt al tren de Glasgow va ser un
DOjoc de nens.
No fem ni un pas en fals. Planifiquem.
SI♭→No ens arris DOquem…
I clar, no ens
REmpassa. Nin DOgú no ens va avi SI♭sar.
Va ser d’un dia per
REml’altre que ho DOvam trobar a fal SI♭tar.
Ja no ens
FApassa. Ja FAsus4no ens enamo FArem,
que no vo
FAsus4lem fer el passe REmrell.
Abans de caçar l’ós hem venut massa
DOcops la pell,
i el mal que fa no el
SI♭→cura el DOtemps.
Ja no ens
FApassa. FAsus4Mil dòlars pel pri FAmer
que ens por
FAsus4ti aquí davant al REmgú
capaç d’escriure versos que ens facin un
DOnus al coll,
una cançó que ens ho regi
SI♭→ri a dintre DOtot.
Per què no ens
REmpassa? Nin DOgú no ens va avi SI♭sar
que tot això se n’a
REmnava, que tot era men RE♭tida.
La
MI♭vida SI♭era el que ve DOnia just des FAprés.
Ja no ens passa. Ja
FAsus4no sortim de FAnit,
que l’en
FAsus4demà no som nin REmgú.
I el dia que sortim, cantem tant allà al
DOmig que ja
podríem ser els pa
SI♭→res d’al DOgú.
I això ja
FAés massa. Ja FAsus4no ens creiem a FAcap
dels qui
FAsus4dieu saber el ca REmmí,
que no hi ha un pam de net, però quan va i us en
DOxampen… res!
Aquí tothom es fa el sorprès! Au! Vinga, a
SI♭→fer punyetes DOtots…
Que ja no ens
REmpassa! Nin DOgú no ens va avi SI♭sar
que tot això se n’a
REmnava, que tot era men RE♭tida.
La
MI♭vida SI♭era el que ve DOnia just des FAprés.
que dúiem
fingint que cada dia el rebíem com
“Genial!”, “Que
Ja no ens
que tinguem
ni que un destí ens esperi amb els bra
i ens digui: “Només tu
Doncs, ja no
“a l’aven
L’assalt al tren de Glasgow va ser un
No fem ni un pas en fals. Planifiquem.
I clar, no ens
Va ser d’un dia per
Ja no ens
que no vo
Abans de caçar l’ós hem venut massa
i el mal que fa no el
Ja no ens
que ens por
capaç d’escriure versos que ens facin un
una cançó que ens ho regi
Per què no ens
que tot això se n’a
La
Ja no ens passa. Ja
que l’en
I el dia que sortim, cantem tant allà al
podríem ser els pa
I això ja
dels qui
que no hi ha un pam de net, però quan va i us en
Aquí tothom es fa el sorprès! Au! Vinga, a
Que ja no ens
que tot això se n’a
La