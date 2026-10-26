Uns
DOcrits impa REcients SOLtrencaven la tarda.
La
DOveu dels a REmics al MImcarrer.
Tots
DOtres pedalantcap REa la ca MImbana.
El fum des
RE#plegant-se impo LAmnent.
I aquella
SIsus4olor. SI MImCremava per REtots can SOLtons.
Cremava el més sem
DOblant
a casa
REnostra enmig del MImbosc. LAmCremaven el SOLres i el DOtot.
Cremaven potser ram
SOLpoines,
però per no
SIsaltres eren tre MImsors.
Ram
SOLpoines que per no SIsaltres
eren tre
DO→ RE→sors. DO RE SI DO RE DO RE SI
Mai
DOmés hi vam tor REnar. SOLTampoc en parlàvem.
Hi ha un
DOpreu per fer REnet dels mal MImsons.
Allò que ens
DOfa nens, l’es REpurna salvat MImge…
Qui sap què vam
SIperdre de LAmmés
amb
SIsus4el foc. SI MImCremava per REtots can SOLtons.
Cremava el més sem
DOblant
a casa
REnostra enmig del MImbosc. LAmCremaven el SOLres i el DOtot.
Cremaven potser ram
SOLpoines,
però per no
SIsaltres eren tre MImsors.
Ram
SOLpoines que per no SIsaltres
eren tre
DO→ RE→sors. DO RE SI DO RE DO RE SI x3 MIm
La
Tots
El fum des
I aquella
Cremava el més sem
a casa
Cremaven potser ram
però per no
Ram
eren tre
Mai
Hi ha un
Allò que ens
Qui sap què vam
amb
Cremava el més sem
a casa
Cremaven potser ram
però per no
Ram
eren tre