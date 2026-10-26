Juliol 1994 (Acords)

Uns crits impacients trencaven la tarda

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
Uns DOcrits impaREcients SOLtrencaven la tarda.
La DOveu dels aREmics al MImcarrer.
Tots DOtres pedalantcap REa la caMImbana.
El fum desRE#plegant-se impoLAmnent.
I aquella SIsus4olor. SI

MImCremava per REtots canSOLtons.
Cremava el més semDOblant
a casa REnostra enmig del MImbosc.

LAmCremaven el SOLres i el DOtot.
Cremaven potser ramSOLpoines,
però per noSIsaltres eren treMImsors.
RamSOLpoines que per noSIsaltres
eren treDO→RE→sors.

DO RE SI
DO RE
DO RE SI

Mai DOmés hi vam torREnar. SOLTampoc en parlàvem.
Hi ha un DOpreu per fer REnet dels malMImsons.
Allò que ens DOfa nens, l’esREpurna salvatMImge…
Qui sap què vam SIperdre de LAmmés
amb SIsus4el foc. SI

MImCremava per REtots canSOLtons.
Cremava el més semDOblant
a casa REnostra enmig del MImbosc.

LAmCremaven el SOLres i el DOtot.
Cremaven potser ramSOLpoines,
però per noSIsaltres eren treMImsors.
RamSOLpoines que per noSIsaltres
eren treDO→RE→sors.

DO RE SI

DO RE
DO RE SI x3
MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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