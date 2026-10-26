Kokoschka (Acords)

Tip de buscar-te en l’embruix

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
SI♭ REm→ DO x3
SOLm

FATip de buscar-te en l’embruix
d’una brisa LAmsuau, en els ulls entelats
de la dona que MIpassa,
en la veu que era tan semREmblant.

FAFart de follar sondejant
mil aplicaLAmcions. Constatar que a l’infern
només hi ha succeMIdanis
de qui hem estimat aREmbans.

SI♭Perdre’m en un museu REmi, al final d’una sala,
inDOtuir-te, acostar-me, contemSOLmplar-nos, dislocar-me tot i…

SI♭Separar entre tu i la resta, declaREmrar-me addicte a la tempesta
d’estiDOmar patint, de no saber qui SOLmsoc sovint.

Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka.
Tu iREmnundes DOtot l’esSI♭pai.
Que REmm’encoDOmanis la SI♭nit.
Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.

Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka.
Tu REminundes DOtot SI♭l’espai.
I REmdormis DOsobre el meu SI♭pit.
Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.

FAEscorcollar les novel·les
que et vas deiLAmxar: sempre hi ha
un tros de tu en un bon persoMInatge.
Les frases que vas marREmcar.

SI♭Res com aquest museu. REmHe triat enyorar-te.
M’hi preDOsento cada tarda. Trio SOLmturbulència,
REmperdre, caure i…

SI♭Separar entre tu i la resta, declaREmrar-me addicte a la tempesta
d’estiDOmar patint, de no saber qui SOLmsoc sovint.

Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka.
Tu iREmnundes DOtot l’esSI♭pai.
Que REmm’encoDOmanis la SI♭nit.
Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.

Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka.
Tu REminundes DOtot SI♭l’espai.
I REmdormis DOsobre el meu SI♭pit.
Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.

REm DO x3
REm RE♭m

REmSeparar entre tu i la DOresta, declaFArar-me addicte a la SOLtempesta.
REmSeparar entre tu i la SI♭resta, declaDOrar-me addicte a la tempesta.
REmSeparar entre tu i la DOresta, declaFArar-me addicte a la SOLtempesta.
REmSeparar entre tu i la SI♭resta, declaDOrar-me addicte a la tempesta.

Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka.
Tu iREmnundes DOtot l’esSI♭pai.
Que REmm’encoDOmanis la SI♭nit.
Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.

Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka.
Tu REminundes DOtot SI♭l’espai.
I REmdormis DOsobre el meu SI♭pit.
Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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