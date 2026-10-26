FATip de buscar-te en l’embruix d’una brisa LAmsuau, en els ulls entelats de la dona que MIpassa, en la veu que era tan semREmblant.
FAFart de follar sondejant mil aplicaLAmcions. Constatar que a l’infern només hi ha succeMIdanis de qui hem estimat aREmbans.
SI♭Perdre’m en un museu REmi, al final d’una sala, inDOtuir-te, acostar-me, contemSOLmplar-nos, dislocar-me tot i…
SI♭Separar entre tu i la resta, declaREmrar-me addicte a la tempesta d’estiDOmar patint, de no saber qui SOLmsoc sovint.
Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka. Tu iREmnundes DOtot l’esSI♭pai. Que REmm’encoDOmanis la SI♭nit. Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.
Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka. Tu REminundes DOtot SI♭l’espai. I REmdormis DOsobre el meu SI♭pit. Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.
FAEscorcollar les novel·les que et vas deiLAmxar: sempre hi ha un tros de tu en un bon persoMInatge. Les frases que vas marREmcar.
SI♭Res com aquest museu. REmHe triat enyorar-te. M’hi preDOsento cada tarda. Trio SOLmturbulència, REmperdre, caure i…
SI♭Separar entre tu i la resta, declaREmrar-me addicte a la tempesta d’estiDOmar patint, de no saber qui SOLmsoc sovint.
Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka. Tu iREmnundes DOtot l’esSI♭pai. Que REmm’encoDOmanis la SI♭nit. Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.
Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka. Tu REminundes DOtot SI♭l’espai. I REmdormis DOsobre el meu SI♭pit. Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.
REmDO x3 REmRE♭m
REmSeparar entre tu i la DOresta, declaFArar-me addicte a la SOLtempesta. REmSeparar entre tu i la SI♭resta, declaDOrar-me addicte a la tempesta. REmSeparar entre tu i la DOresta, declaFArar-me addicte a la SOLtempesta. REmSeparar entre tu i la SI♭resta, declaDOrar-me addicte a la tempesta.
Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka. Tu iREmnundes DOtot l’esSI♭pai. Que REmm’encoDOmanis la SI♭nit. Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.
Trobar-te a dins d’un KoSI♭koschka. Tu REminundes DOtot SI♭l’espai. I REmdormis DOsobre el meu SI♭pit. Tu iREmnundes DOtot SOLl’espai.