L'affaire Sofia (Acords)

Una parella lingüística, una oportunitat

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭Una parella lingüística, DOmuna oportunitat
FAmd’enterrar l’affaire Patrícia, LA♭mfer dissabte emocional.
MI♭Una estona en cada idioma, DOmtrenar una conversació,
FAmjo t’ensenyo, tu m’ensenyes LA♭mi ens RE♭ensenyem tots SOLmdos.

Ella era nascuda a LA♭Grècia, bressol de grans pensaMI♭dors.
De Parmènides a SI♭Sòcrates, d’Aristòtil a PlaSOLmtó.
I jo, que desconeiLA♭xia tots aquells senyors esMI♭tranys,
me’ls imaginava amb SI♭barba i fotent gestos molt MI♭grans.

Vaig provar d’impressioDOmnar-la fent un Google
d’amaFAmgat: “Llull, Pujols, Ramon SiLA♭biuda”. Cap dels tres li van
soMI♭nar. Tot mostrant-me l’eroDOmtisme potencial del caFAmtalà,
va dir: “Joan, vull que m’enLA♭msenyis a miRE♭llorar el pronunSOLmciar”.

I si haguessis vist com LA♭reia intentant dir cotó MI♭fluix,
hagués dit “DespertaSI♭ferro!” l’almogàver que hi ha en SOLmtu.
Amic meu, si mai t’hi LA♭trobes, no t’ho pensis ni un seMI♭gon
i que la filosoSI♭fia ens ensenyi a veure el MI♭món.

RE♭→ MI♭ RE♭→ MI♭ RE♭→ MI♭

DOmEm va preguntar en què creia LA♭7mentre s’empassava el fum
FAmi entrant a una indie disco SOLvaig citar, es veu, un tal Hume:
MI♭“Només crec en el que veig jo DOmi només us veig a vós”.
FAmQuan començo amb formalismes,LA♭més seRE♭nyal que estic nerSOLmviós.

Va dir: “La teva oraLA♭tòria deixa molt a desitMI♭jar.
Sovint val més un siSI♭lenci. Sovint val més acSOLmtuar”.
I entomant aquella LA♭màxima amb el màxim de digniMI♭tat,
jo vaig collir l’ego de SI♭terra i ella es va posar a baMI♭llar.

I com baDOmllava! Que tot de FAmcop, el cercle es quaRE♭draRE♭7va.
MI♭I quan Song2 de DOmBlur sonava, xiuxiFAmuejant d’Epicur em parRE♭laRE♭7va.

DOmMentre pujàvem l’escala LA♭7del seu pis, va deixar anar:
FAm"Ara tu tries la trama, SOLtot flueix, deixa’t portar”.
I vaig dir: MI♭“Fem de viure una festa, DOmfem-ho abans de fer-nos grans,
FAmque demà serà impossiLA♭mble,que deRE♭mà ja serà SOLmtard”.

I per un cop les paLA♭raules, l’exacta combinaciMI♭ó,
van esdevenir alSI♭químia, van dissoldre la SOLmraó.
Vaig descartar tots els LA♭dubtes, plenament il·lumiMI♭nat,
quan li vaig veure tots els SI♭prismes: bé, bellesa i veriMI♭tat.

I amb SchopenDOmhauer vam acaFAmbar en un afterRE♭hour. RE♭7
MI♭I tot parlant de DOmSchopenhauer vam aFAmcabar en un afterRE♭hour. RE♭7
MI♭I amb SchopenDOmhauer vam acaFAmbar en un afterRE♭hour. RE♭7
MI♭I tot parlant de DOmSchopenhauer vam aFAmcabar en un afterRE♭hour. RE♭7

MI♭Un petó, ja era de dia, DOmen un carreró del Born,
FAmfeliçment, tot condemnant-LA♭7nos a buscar l’etern reMI♭torn.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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