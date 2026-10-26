La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭Una parella lingüística, DOmuna oportunitat FAmd’enterrar l’affaire Patrícia, LA♭mfer dissabte emocional. MI♭Una estona en cada idioma, DOmtrenar una conversació, FAmjo t’ensenyo, tu m’ensenyes LA♭mi ens RE♭ensenyem tots SOLmdos.
Ella era nascuda a LA♭Grècia, bressol de grans pensaMI♭dors. De Parmènides a SI♭Sòcrates, d’Aristòtil a PlaSOLmtó. I jo, que desconeiLA♭xia tots aquells senyors esMI♭tranys, me’ls imaginava amb SI♭barba i fotent gestos molt MI♭grans.
Vaig provar d’impressioDOmnar-la fent un Google d’amaFAmgat: “Llull, Pujols, Ramon SiLA♭biuda”. Cap dels tres li van soMI♭nar. Tot mostrant-me l’eroDOmtisme potencial del caFAmtalà, va dir: “Joan, vull que m’enLA♭msenyis a miRE♭llorar el pronunSOLmciar”.
I si haguessis vist com LA♭reia intentant dir cotó MI♭fluix, hagués dit “DespertaSI♭ferro!” l’almogàver que hi ha en SOLmtu. Amic meu, si mai t’hi LA♭trobes, no t’ho pensis ni un seMI♭gon i que la filosoSI♭fia ens ensenyi a veure el MI♭món.
RE♭→MI♭RE♭→MI♭RE♭→MI♭
DOmEm va preguntar en què creia LA♭7mentre s’empassava el fum FAmi entrant a una indie disco SOLvaig citar, es veu, un tal Hume: MI♭“Només crec en el que veig jo DOmi només us veig a vós”. FAmQuan començo amb formalismes,LA♭més seRE♭nyal que estic nerSOLmviós.
Va dir: “La teva oraLA♭tòria deixa molt a desitMI♭jar. Sovint val més un siSI♭lenci. Sovint val més acSOLmtuar”. I entomant aquella LA♭màxima amb el màxim de digniMI♭tat, jo vaig collir l’ego de SI♭terra i ella es va posar a baMI♭llar.
I com baDOmllava! Que tot de FAmcop, el cercle es quaRE♭draRE♭7va. MI♭I quan Song2 de DOmBlur sonava, xiuxiFAmuejant d’Epicur em parRE♭laRE♭7va.
DOmMentre pujàvem l’escala LA♭7del seu pis, va deixar anar: FAm"Ara tu tries la trama, SOLtot flueix, deixa’t portar”. I vaig dir: MI♭“Fem de viure una festa, DOmfem-ho abans de fer-nos grans, FAmque demà serà impossiLA♭mble,que deRE♭mà ja serà SOLmtard”.
I per un cop les paLA♭raules, l’exacta combinaciMI♭ó, van esdevenir alSI♭químia, van dissoldre la SOLmraó. Vaig descartar tots els LA♭dubtes, plenament il·lumiMI♭nat, quan li vaig veure tots els SI♭prismes: bé, bellesa i veriMI♭tat.
I amb SchopenDOmhauer vam acaFAmbar en un afterRE♭hour. RE♭7 MI♭I tot parlant de DOmSchopenhauer vam aFAmcabar en un afterRE♭hour. RE♭7 MI♭I amb SchopenDOmhauer vam acaFAmbar en un afterRE♭hour. RE♭7 MI♭I tot parlant de DOmSchopenhauer vam aFAmcabar en un afterRE♭hour. RE♭7
MI♭Un petó, ja era de dia, DOmen un carreró del Born, FAmfeliçment, tot condemnant-LA♭7nos a buscar l’etern reMI♭torn.