L'aire és ple d'amor (Acords)

L'aire és ple d'amor, allà on miris ho veuràs

Acords Acords
La Pegatina
Intro: DO FA DO FA

DOL'aire és ple d'amor, allà on miris ho veuFAràs.
DOL'aire és ple d'amor, fixa't bé i ho sentiFAràs.
I no SOLsé si em passo de LAmvoltes,
DOno sé si és exageFArat.
Però és aiFAmxò en tot el que vull DOcreure,
i ho puc LAmveure quan t'estic miSOLrant.

DOL'aire és ple d'amor i s'escampa al meu volFAtant.
DOL'aire és ple d'amor, com la pluja enmig del FAmar.
I no SOLsé si tot és un LAmsomni,
DOno sé si he perdut el FAnord.
Però és aiFAmxò en tot el que vull DOcreure,
i ho puc LAmcreure quan dius el meu SOLnom. SOL7

DOL’aire és ple d’aFAmor,
DOl’aire és ple d’aFAmor.
MIm LAm→ SOL#→ SOL

DOL’aire és ple d’amor des del primer raig de FAsol.
DOL'aire és ple d'amor fins que el dia ja s'ha FAfos.
I no SOLsé si és tot un miLAmratge,
DOsi el que veig és veriFAtat.
Però tu ets FAmtot en el que vull DOcreure,
i hi seLAmràs quan et vingui a busSOLcar. SOL7

DOL’aire és ple d’aFAmor,
DOl’aire és ple d’aFAmor.
MIm LAm→ SOL#→ SOL
DOL’aire és ple d’aFAmor,
DOl’aire és ple d’aFAmor.

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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