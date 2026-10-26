Intro:
DO FA DO FA DOL'aire és ple d'amor, allà on miris ho veu FAràs. DOL'aire és ple d'amor, fixa't bé i ho senti FAràs.
I no
SOLsé si em passo de LAmvoltes, DOno sé si és exage FArat.
Però és ai
FAmxò en tot el que vull DOcreure,
i ho puc
LAmveure quan t'estic mi SOLrant. DOL'aire és ple d'amor i s'escampa al meu vol FAtant. DOL'aire és ple d'amor, com la pluja enmig del FAmar.
I no
SOLsé si tot és un LAmsomni, DOno sé si he perdut el FAnord.
Però és ai
FAmxò en tot el que vull DOcreure,
i ho puc
LAmcreure quan dius el meu SOLnom. SOL7 DOL’aire és ple d’a FAmor, DOl’aire és ple d’a FAmor. MIm LAm→ SOL#→ SOL DOL’aire és ple d’amor des del primer raig de FAsol. DOL'aire és ple d'amor fins que el dia ja s'ha FAfos.
I no
SOLsé si és tot un mi LAmratge, DOsi el que veig és veri FAtat.
Però tu ets
FAmtot en el que vull DOcreure,
i hi se
LAmràs quan et vingui a bus SOLcar. SOL7 DOL’aire és ple d’a FAmor, DOl’aire és ple d’a FAmor. MIm LAm→ SOL#→ SOL DOL’aire és ple d’a FAmor, DOl’aire és ple d’a FAmor. DO
I no
Però és ai
i ho puc
I no
Però és ai
i ho puc
I no
Però tu ets
i hi se