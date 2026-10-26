Intro: DO FA DO FA



DO L'aire és ple d'amor, allà on miris ho veu FA ràs.

DO L'aire és ple d'amor, fixa't bé i ho senti FA ràs.

I no SOL sé si em passo de LAm voltes,

DO no sé si és exage FA rat.

Però és ai FAm xò en tot el que vull DO creure,

i ho puc LAm veure quan t'estic mi SOL rant.



DO L'aire és ple d'amor i s'escampa al meu vol FA tant.

DO L'aire és ple d'amor, com la pluja enmig del FA mar.

I no SOL sé si tot és un LAm somni,

DO no sé si he perdut el FA nord.

Però és ai FAm xò en tot el que vull DO creure,

i ho puc LAm creure quan dius el meu SOL nom. SOL7



DO L’aire és ple d’a FA mor,

DO l’aire és ple d’a FA mor.

MIm LAm→ SOL#→ SOL



DO L’aire és ple d’amor des del primer raig de FA sol.

DO L'aire és ple d'amor fins que el dia ja s'ha FA fos.

I no SOL sé si és tot un mi LAm ratge,

DO si el que veig és veri FA tat.

Però tu ets FAm tot en el que vull DO creure,

i hi se LAm ràs quan et vingui a bus SOL car. SOL7



DO L’aire és ple d’a FA mor,

DO l’aire és ple d’a FA mor.

MIm LAm→ SOL#→ SOL

DO L’aire és ple d’a FA mor,

DO l’aire és ple d’a FA mor.



DO