L'Antàrtida és freda (Acords)

L'Antàrtida és freda. Bon dia, senyor pingüí

Acords Acords
Els Amics de les Arts
DOL'Antàrtida és freda. Bon dia, senyor pingüí.
DOL'Antàrtida és freda. I vostè què hi fa per aquí?
He vinLAmgut a analitDOzar mil esLAmpècies aniDOmals
perquè es LAmveu que dia a DOdia el seu REmpaís es fa SOL#mpetit. FA DO

DOL'Antàrtida és freda. Tinc molta feina, senyor pingüí.
DOL'Antàrtida és freda. Hi ha una cosa que li he de dir...
No cal LAmque analitzi DOres. Potser LAmcreu que perdo el DOtemps?
És que els LAmdel tractat de DOKyoto sols voREmlien ser a la SOL#mfoto,
i en FAMickey Mouse no s'hi va ni presenDOtar.

DOL'Antàrtida és freda. Passi-ho bé, senyor pingüí.
DOL'Antàrtida és freda. Doncs que li vagi bé el matí.
I faci, LAmfaci si ha de DOfer i que no el LAmdestorbi ninDOgú,
i si aLAmcaba i vol un DOte, pot pasREmsar pel meu iSOL#mglú. FA DO

DOL'Antàrtida crema. A les armes, germans pingüins!
DOL'Antàrtida crema. "Com més pingüins, més endins".
Junts hem LAmde foragiDOtar aquesLAmta roulotte poDOlar,
perquè és LAmcert que dia a DOdia aquest REmpaís es fa SOL#mpetit.

FA DO→ SOL→ DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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