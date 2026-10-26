és l'única ma
reduir el marge d'er
Tu t'hi estàs fins
el que penses
Però no hi ha prou ca
I els
tu ni te n'a
Dorm, arquitecte,
que el que es
I que
que
un espai amb cuina-menja
I deixar que a la tarda entri el
i finestres de
I que tingui sentit de l'hu
i un saber-se triar bé els a
i un caure que el faci més
I la força per saber dir
I un jardí on s'hi pugui ba
un portal que convidi a pas
i un veí, un catxondo men
I una taula al carrer per Sant
I que et diguin que ho has fet prou
I que visqui el que tu no has po
Fer-lo llest, que no tingui mai
I saber quan deixar-lo fer
MI---2---0-------------------2---0--------------
SI-----3---0----3--2-----------3---0-----3--2---
SOL--------------------2------------------------
RE----------------------------------------------
LA-----------------------------------------------
MI-----------------------------------------------