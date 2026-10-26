L'arquitecte (Acords)

Amb els anys aprens

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
REAmb els anys aLAprens
SImque tenir un bon LApla
és l'única maREnera de poLAder
reduir el marge d'erREror. REsus2 REsus4 RE

Tu t'hi estàs fins LAtard
SImcalculant-ho LAtot.
SImI malgrat la LAson, un esforç per esSOLcriure
el que penses FA#tan senzillament com pots.

SOL LA SOL LA SOL LA RE REsus2 REsus4 RE

Però no hi ha prou caLA
SOLper desvetllar-te LAtanta estona.
I els SImulls es van renLAdint,
tu ni te n'aREdoREsus2nes. REsus4 RE

Dorm, arquitecte, LAdorm,
que el que esSOLtàs intentant és del LAtot impossible.
I que SImno depèn de LAtu, hi ha un projecte
que SOLno es pot preveure. La FA#vida la fa cadascú.

SOL LA x12

REI una casa on hi capiguem SImtots,
un espai amb cuina-menjaSOLdor.
I deixar que a la tarda entri el LAsol,
i finestres de RE4x2.
I que tingui sentit de l'huSImmor,
i un saber-se triar bé els aSOLmics,
i un caure que el faci més LAfort.
I la força per saber dir MImno.

I un jardí on s'hi pugui baSOLllar,
un portal que convidi a pasSImsar,
i un veí, un catxondo menLAtal.
I una taula al carrer per Sant MImJoan.
I que et diguin que ho has fet prou SOLbé.
I que visqui el que tu no has poSImgut.
Fer-lo llest, que no tingui mai LApor.
I saber quan deixar-lo fer REsol.

MI---2---0-------------------2---0--------------RE-2-
SI-----3---0----3--2-----------3---0-----3--2---RE-3-
SOL--------------------2------------------------RE-2-
RE----------------------------------------------RE-0-
LA-----------------------------------------------RE--
MI-----------------------------------------------RE--.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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