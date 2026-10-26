Intro:
RE LA7 SOL RE LA RE x2 SImHe viscut de SOLnits a la va LAlenta, RE SImhe fet creure a SOLmolts la meva LApena, SImhe buscat a SOLquella bona ex LAcusa per que REdar-me
o esca
SImpar, per que SOLdar-me o esca LApar.
D’un cop
REd’ull desmadrat, ja se LA7t’ha escapat del SOLcap,
que qui canta sempre en
REcanta i li di LAuen l’encanta REdor.
D’un cop
REd’ull trencador, ja se’t no LA7ta la intenci SOLó,
que la força sempre es
REpanta, i l’encan LAteri ja s’ha REfos. SImHe trobat his SOLtòries que no em LAfeien, SImhe somiat do SOLnes intermi LA→tents, SImhe jugat a SOLfer que ens conei LAxíem i que no REérem
dife
SImrents, i que no SOLérem dife LA→rents.
D’un cop
REd’ull desmadrat, ja se LA7t’ha escapat del SOLcap,
que qui canta sempre en
REcanta i li di LAuen l’encanta REdor.
D’un cop
REd’ull trencador, ja se’t no LA7ta la intenci SOLó,
que la força sempre es
REpanta, i l’encan LAteri ja s’ha REfos.
o esca
D’un cop
que qui canta sempre en
D’un cop
que la força sempre es
dife
D’un cop
que qui canta sempre en
D’un cop
que la força sempre es