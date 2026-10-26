L’encanteri (Acords)

He viscut de nits a la valenta

Acords Acords
La Pegatina
la pegatina via mandarina
la pegatina via mandarina
Intro: RE LA7 SOL RE LA RE x2

SImHe viscut de SOLnits a la vaLAlenta, RE
SImhe fet creure a SOLmolts la meva LApena,
SImhe buscat aSOLquella bona exLAcusa per queREdar-me
o escaSImpar, per queSOLdar-me o escaLApar.

D’un cop REd’ull desmadrat, ja se LA7t’ha escapat del SOLcap,
que qui canta sempre enREcanta i li diLAuen l’encantaREdor.
D’un cop REd’ull trencador, ja se’t noLA7ta la intenciSOLó,
que la força sempre esREpanta, i l’encanLAteri ja s’ha REfos.

SImHe trobat hisSOLtòries que no em LAfeien,
SImhe somiat doSOLnes intermiLA→tents,
SImhe jugat a SOLfer que ens coneiLAxíem i que no REérem
difeSImrents, i que no SOLérem difeLA→rents.

D’un cop REd’ull desmadrat, ja se LA7t’ha escapat del SOLcap,
que qui canta sempre enREcanta i li diLAuen l’encantaREdor.
D’un cop REd’ull trencador, ja se’t noLA7ta la intenciSOLó,
que la força sempre esREpanta, i l’encanLAteri ja s’ha REfos.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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