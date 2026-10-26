L'endocrina (Acords)

L’endocrina em va parlar del que havia de menjar

Acords Acords
Els Amics de les Arts
Intro: LAm REm MI LAm

L’endocrina em va parlar del que havia de menREmjar:
els bistecs s’han acaMIbat… i els formatges deriLAmvats.

Tinc el sucre desbordat, tinc els xacres tapoREmnats.
Va dir: “Fes vida normal”, MIperò és que ni puc tocar el LAmpa.

Els meus matins són especials. Prenc pastilles natuREmrals:
groga pel tema reMInal, vermella pel neuroLAmnal.

Blanca pel colesterol, blava per funcionar al REmllit,
lila per si em senMIto sol, i la groga ja l’he LAmdit.

HerboMIlaris i dieLAmtistes tots em MIvolen, em volen arreLAmglar.
MilioMInaris, curanders, mata-LAmharis i gurus exMIpresidiaris. Tan sols deixa’t guiLAmar.

I MImira’m, prenc xarops i prenc pasLAmtilles,
em vacuno cada SOL→dia i més FA→bé no em puc troMIbar.

Tinc febre, tinc insomni i tremoLAmleres,
dermatitis i moSOL→renes, però FA→són danys col·lateMIrals.

HerboMIlaris i dieLAmtistes tots em MIvolen, em volen arreLAmglar.
MilioMInaris, curanders, mata-LAmharis i gurus exMIpresidiaris. Tan sols deixa’t guiLAmar.

FuncioFAnaris, geperuts i DOdromedaris víctimes del calenFAdari, deixeu-vos estiFAm→mar. LA#→ LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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