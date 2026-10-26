Intro:
LAm REm MI LAm
L’endocrina em va parlar del que havia de men
REmjar:
els bistecs s’han aca
MIbat… i els formatges deri LAmvats.
Tinc el sucre desbordat, tinc els xacres tapo
REmnats.
Va dir: “Fes vida normal”,
MIperò és que ni puc tocar el LAmpa.
Els meus matins són especials. Prenc pastilles natu
REmrals:
groga pel tema re
MInal, vermella pel neuro LAmnal.
Blanca pel colesterol, blava per funcionar al
REmllit,
lila per si em sen
MIto sol, i la groga ja l’he LAmdit.
Herbo
MIlaris i die LAmtistes tots em MIvolen, em volen arre LAmglar.
Milio
MInaris, curanders, mata- LAmharis i gurus ex MIpresidiaris. Tan sols deixa’t gui LAmar.
I
MImira’m, prenc xarops i prenc pas LAmtilles,
em vacuno cada
SOL→dia i més FA→bé no em puc tro MIbar.
Tinc febre, tinc insomni i tremo
LAmleres,
dermatitis i mo
SOL→renes, però FA→són danys col·late MIrals.
Herbo
MIlaris i die LAmtistes tots em MIvolen, em volen arre LAmglar.
Milio
MInaris, curanders, mata- LAmharis i gurus ex MIpresidiaris. Tan sols deixa’t gui LAmar.
Funcio
FAnaris, geperuts i DOdromedaris víctimes del calen FAdari, deixeu-vos esti FAm→mar. LA#→ LAm
L’endocrina em va parlar del que havia de men
els bistecs s’han aca
Tinc el sucre desbordat, tinc els xacres tapo
Va dir: “Fes vida normal”,
Els meus matins són especials. Prenc pastilles natu
groga pel tema re
Blanca pel colesterol, blava per funcionar al
lila per si em sen
Herbo
Milio
I
em vacuno cada
Tinc febre, tinc insomni i tremo
dermatitis i mo
Herbo
Milio
Funcio