Intro:
LA♭ MI♭ LA♭ RE♭ LA♭ MI♭ x2 LA♭Vull RE♭venir al LA♭teu corral per Nadal RE♭i estimar-nos LA♭sense fer-nos MI♭mal ma-ma-mai. LA♭Aquí a fora RE♭tot segueix i LA♭gual,
vull venir tots
RE♭els dies de LA♭l’any,
vull celebrar amb
MI♭tu l’Esperit LA♭Xai. RE♭No em compris res, només vull MI♭sort, FAm→regala’m el RE♭→nord per sortir LA♭junts. RE♭→Si et sento a MI♭→prop, miro més FAmlluny,
cap a
RE♭→munt amb tu, prats verds LA♭→infinits.
Entre els
MI♭→dits el fum d’aquells LA♭→dies durs.
Amb el
RE♭→cel als ulls i el vent LA♭→de quan vens,
tenim
MI♭→temps per tot, sempre hi FAm→som a temps.
Que no
RE♭soc ningú, però n’es MI♭tic segur
que estic aquí amb
LA♭tu. MI♭ LA♭ RE♭ LA♭ MI♭ x2 LA♭Així MI♭és el teu Na LA♭dal, així com vulguis RE♭tu.
Sem
LA♭pre que ho veus tan MI♭clar, no ho pot canviar LA♭ningú. MI♭ LA♭ RE♭ LA♭ MI♭ RE♭Pujo fins al cim d'un altre LA♭jo i em veig MI♭preguntant qui soc i no em res FAmpon ningú. RE♭Desfaig nu el camí del crec LA♭i del no crec, MI♭tot i plorar, ho faig sempre amb els FAmulls oberts. RE♭ LA♭ Oh! Oh! Oh! Ooooh! Ooooh! Oooooh! MI♭Millor llençar-nos junts que tot el que FAmja hem fet. RE♭Fes-me lliure així, com LA♭només tu saps fer
i
MI♭no ens caldrà pensar en res RE♭→més. LA♭→ MI♭ LA♭Vull... RE♭venir MI♭al teu LA♭cor RE♭ral. MI♭ LA♭Vull RE♭venir al LA♭teu corral per Nadal RE♭i estimar-nos LA♭sense fer-nos MI♭mal ma-ma-mai. LA♭Aquí a fora RE♭tot segueix i LA♭gual,
vull venir tots
RE♭els dies de LA♭l’any,
vull celebrar amb
MI♭tu l’Esperit LA♭Xai. RE♭ LA♭ MI♭ x4
Remu
LA♭gant pels MI♭teus camps plens de LA♭→flors,
som molts
RE♭xais i LA♭no ens calen pas MI♭tors.
Som a
LA♭quí i no MI♭tenim res més LA♭→gran,
som mi
RE♭llors quan LA♭sabem que hi som MI♭tots. LA♭Així MI♭és el teu Na LA♭dal, així com vulguis RE♭tu.
Sem
LA♭pre que ho veus tan MI♭clar, no ho pot canviar LA♭ningú. MI♭ LA♭ RE♭ LA♭ MI♭ RE♭Oh! Oh! Oh! Ooooh! Ooooh! O LA♭ooooh!
Viu
MI♭rem mil dies d’aquells que es FAmtroben a faltar. RE♭ LA♭ Oh! Oh! Oh! Ooooh! Ooooh! Oooooh!
Les
MI♭tardes pasturant, les nits FAmque es feia clar. RE♭ LA♭ Oh! Oh! Oh! Ooooh! Ooooh! Oooooh!
Mi
MI♭llor llençar-nos junts que tot FAmel que ja hem fet. RE♭Fes-me lliure així, com LA♭només tu saps fer
i
MI♭no ens caldrà pensar en res RE♭→més. LA♭→ MI♭ RE♭ LA♭ MI♭ LA♭
vull venir tots
vull celebrar amb
cap a
Entre els
Amb el
tenim
Que no
que estic aquí amb
Sem
i
vull venir tots
vull celebrar amb
Remu
som molts
Som a
som mi
Sem
Viu
Les
Mi
i