L’esperit xai (Acords)

Vull venir al teu corral per Nadal

Acords Acords
Oques Grasses
Intro: LA♭ MI♭ LA♭ RE♭ LA♭ MI♭ x2

LA♭Vull RE♭venir al LA♭teu corral per Nadal
RE♭i estimar-nos LA♭sense fer-nos MI♭mal ma-ma-mai.
LA♭Aquí a fora RE♭tot segueix iLA♭gual,
vull venir tots RE♭els dies de LA♭l’any,
vull celebrar amb MI♭tu l’Esperit LA♭Xai.

RE♭No em compris res, només vull MI♭sort,
FAm→regala’m el RE♭→nord per sortir LA♭junts.
RE♭→Si et sento a MI♭→prop, miro més FAmlluny,
cap aRE♭→munt amb tu, prats verds LA♭→infinits.
Entre els MI♭→dits el fum d’aquells LA♭→dies durs.
Amb el RE♭→cel als ulls i el vent LA♭→de quan vens,
tenim MI♭→temps per tot, sempre hi FAm→som a temps.
Que no RE♭soc ningú, però n’esMI♭tic segur
que estic aquí amb LA♭tu.

MI♭ LA♭
RE♭ LA♭ MI♭ x2

LA♭Així MI♭és el teu NaLA♭dal, així com vulguis RE♭tu.
SemLA♭pre que ho veus tan MI♭clar, no ho pot canviar LA♭ningú.

MI♭ LA♭ RE♭ LA♭ MI♭

RE♭Pujo fins al cim d'un altre LA♭jo i em veig
MI♭preguntant qui soc i no em resFAmpon ningú.
RE♭Desfaig nu el camí del crec LA♭i del no crec,
MI♭tot i plorar, ho faig sempre amb els FAmulls oberts.
RE♭ LA♭ Oh! Oh! Oh! Ooooh! Ooooh! Oooooh!
MI♭Millor llençar-nos junts que tot el que FAmja hem fet.
RE♭Fes-me lliure així, com LA♭només tu saps fer
i MI♭no ens caldrà pensar en res RE♭→més. LA♭→ MI♭

LA♭Vull... RE♭venir MI♭al teu LA♭corRE♭ral. MI♭

LA♭Vull RE♭venir al LA♭teu corral per Nadal
RE♭i estimar-nos LA♭sense fer-nos MI♭mal ma-ma-mai.
LA♭Aquí a fora RE♭tot segueix iLA♭gual,
vull venir tots RE♭els dies de LA♭l’any,
vull celebrar amb MI♭tu l’Esperit LA♭Xai.

RE♭ LA♭ MI♭ x4

RemuLA♭gant pels MI♭teus camps plens de LA♭→flors,
som molts RE♭xais i LA♭no ens calen pasMI♭tors.
Som aLA♭quí i no MI♭tenim res més LA♭→gran,
som miRE♭llors quan LA♭sabem que hi som MI♭tots.

LA♭Així MI♭és el teu NaLA♭dal, així com vulguis RE♭tu.
SemLA♭pre que ho veus tan MI♭clar, no ho pot canviar LA♭ningú.

MI♭ LA♭ RE♭ LA♭ MI♭

RE♭Oh! Oh! Oh! Ooooh! Ooooh! OLA♭ooooh!
ViuMI♭rem mil dies d’aquells que es FAmtroben a faltar.
RE♭ LA♭ Oh! Oh! Oh! Ooooh! Ooooh! Oooooh!
Les MI♭tardes pasturant, les nits FAmque es feia clar.
RE♭ LA♭ Oh! Oh! Oh! Ooooh! Ooooh! Oooooh!
MiMI♭llor llençar-nos junts que tot FAmel que ja hem fet.
RE♭Fes-me lliure així, com LA♭només tu saps fer
i MI♭no ens caldrà pensar en res RE♭→més. LA♭→ MI♭

RE♭ LA♭ MI♭ LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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