REJo mai hagués LAdit que en una caSOLbana es podia ser tan feliç. REEl sol al matí, LAl’olor de la fusta… ASOLllà amb la mandra no es pot competir. RESemblava que el LAtemps no se’n recordava SOLque ens havíem perdut allà al mig. REEl món es poLAdria haver quedat aiSOLxí. SImMai he vist res tan clar. LA→SIm
Recordo la LAnit, és com si fos SOLara: una finestra es va posar a viLAbrar. A fora un soFA#mroll que se’ns acosSOLtava. Què serà? Què serà? Què seSImrà? I dins la LAfosca tot d’una, SOLprop del tronc d’un vell pi, LAuna columna de FA#mllum s’enfilava. SOLVan callar tots els grills.
“Em venen a buscar”, va dir. La llum la va envolFA#m→tar. SOL Un peu desenganxant-se enmig del bosc. Mai he vist res tan FA#m→clar. SOL Un cos que s’enlairava a contraSImllum, a poc a poc fins a tornar-se un SOLmpunt. I quan es va apaREgar, SOLaquella nit el DOcel era (gran)...
El REcel era gran, molt més LAgran que cap altre. El SOLcel era gran, molt més RE→LAgran. El REcel era gran, molt més LAgran que cap altre. El SOLcel era gran, molt més RE→LAgran.
No et LAmpots imaginar com d’esSItrany ha estat aquest matí troMImbar-la. En un parc gronxava un FA#nen. HaLAmgués reconegut aquell poSIsat a deu mil anys llum de disMImtància, i el seu gest de quan es REposa bé els caLAbells. FA#m→SOL
I m’hi he anat acostant, reconstruint l’insFA#m→tant SOL que el cel la va xuclar univers enllà. Mai he vist res tan FA#m→clar. SOL Tenia mil preguntes al cerSImvell fotent-se d’hòsties per sortir priSOLmmer. Quan ella s’ha giRErat, només li SOLhe dit: “L’hiDOvern va ser (llarg).
L’hiREvern va ser llarg, molt més LAllarg que cap altre. L’hiSOLvern va ser llarg, molt més RE→LAllarg.” L’hiREvern va ser llarg, molt més LAllarg que cap altre. L’hiSOLvern va ser llarg, molt més RE→LAllarg. L’hiREvern va ser llarg, molt més LAllarg que cap altre. L’hiSOLvern va ser llarg, molt més RE→LAllarg. L’hiREvern va ser llarg, molt més LAllarg que cap altre. L’hiSOLvern va ser llarg, molt més RE→LAllarg.