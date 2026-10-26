FA#mA l’esMIcena fiLAnal fa aterSImrar un aviLAó a Central MIPark. FA#mI la MIgran pataLAcada doSImna pas a un LAsilenci bruMItal. FA#mEls viMIanants s’hi LAaproximen priSImmer atònits, LAdesprés expecMItants, FA#mque a MIcada seLAgon que passa té SImmés números LAd’haver-la palMImat. FA#mI quan MIla porta fiLAnalment s’obre, la SImgent crida i coLAmença a aplauMIdir. FA#mTots dos MIsaluden, es LAbesen i ell li SImdiu: “Nena, ara LAja som més que aMImics?”.
RESona una orMIquestra, el FA#mpla fon a MInegre i surten les lletres. FiMInal. ReREcull la carMIpeta i els FA#mauricuMIlars, s’aMIbraça amb el tècnic i marxa cansat i és que…
FA#mL’home que MIdobla en Bruce REWillis, que MIviu FA#mavenMItures només REamb la MIveu, FA#ml’home que MIdobla en Bruce WiREllis, que no MIés FA#mde ManMIhattan, que és de RECardeMIdeu.
FA#mMIREFA#mMIREDO# x2
REAvui, nit d’esMItrena, de comiLAat: un acSImtor posa el LApunt i fiMInal. El nostre REhome té una iMIdea, no s’hi val a dubLAtar: potser és SIml’última oLAportuniMItat.
RETothom es MIgira i uFA#mna limuMIsina s’atura entre flaixos i MItweets. RES’obre pas MIentre els foFA#mtògrafs, es MItreu el barret tremolant, se’l poMIsa contra el pit i diu:
FA#mHello, deMIar Mr. REWillis. It’s MIsuch a great FA#mpleasure to MImeet you at RElast. DO#
FA#m(No és pas un MIcrack en iREdiomes, peMIrò almenys aFA#mquest tros se’l porMIta prepaRErat). DO#
FA#mTots dos es MImiren, el REmón s’atuMIra. Ai! Las! FA#mSi tingués MIun miREnut… DO#
FA#mPer dir-li gràMIcies per REles aventuMIres, per tot el FA#mcamí que han reMIcorregut REjunts. DO#
Però la LAcara que MIposa en Bruce DO#Willis no deixa cap FA#mmarge per l’ambigüiSItat. I és que LAl’home n’haMIgués tingut DO#prou amb un gest, un somFA#mriure de compliciMItat.
Que no arribarà FA#mmai perquè hi MIha un guardaesREpatlles MI que el FA#mpaguen per aiMIxò, que li REfot una emDO#penta i que FA#mcau en roMIdó, que queREda estès a MIterra, que es FA#mpensen que és MIboig: “Oh, my REGod”, “Oh, my DO#God”. “Oh, my FA#mGod”. MILASImLAMI
LAL’home que MIdobla en Bruce LAWillis de fora el ciSImnema sent LAla seva MIveu. LAUns viaMInants intenLAten reanimar-lo, entre SImdos l’agafen LAi el MIposen de peu. REL’home els diu que en Bruce SImWillis és un amic MIseu, però ningú no se’l FA→LAcreu.