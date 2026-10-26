L'home que dobla en Bruce Willis (Acords)

A l’escena final fa aterrar un avió a Central Park

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
FA#mA l’esMIcena fiLAnal fa aterSImrar un aviLAó a Central MIPark.
FA#mI la MIgran pataLAcada doSImna pas a un LAsilenci bruMItal.
FA#mEls viMIanants s’hi LAaproximen priSImmer atònits, LAdesprés expecMItants,
FA#mque a MIcada seLAgon que passa té SImmés números LAd’haver-la palMImat.
FA#mI quan MIla porta fiLAnalment s’obre, la SImgent crida i coLAmença a aplauMIdir.
FA#mTots dos MIsaluden, es LAbesen i ell li SImdiu: “Nena, ara LAja som més que aMImics?”.

RESona una orMIquestra, el FA#mpla fon a MInegre
i surten les lletres. FiMInal.
ReREcull la carMIpeta i els FA#mauricuMIlars,
s’aMIbraça amb el tècnic i marxa cansat i és que…

FA#mL’home que MIdobla en Bruce REWillis, que MIviu
FA#mavenMItures només REamb la MIveu,
FA#ml’home que MIdobla en Bruce WiREllis, que no MIés
FA#mde ManMIhattan, que és de RECardeMIdeu.

FA#m MI RE FA#m MI RE DO# x2

REAvui, nit d’esMItrena, de comiLAat:
un acSImtor posa el LApunt i fiMInal.
El nostre REhome té una iMIdea, no s’hi val a dubLAtar:
potser és SIml’última oLAportuniMItat.

RETothom es MIgira i uFA#mna limuMIsina
s’atura entre flaixos i MItweets.
RES’obre pas MIentre els foFA#mtògrafs, es MItreu el barret
tremolant, se’l poMIsa contra el pit i diu:

FA#mHello, deMIar Mr. REWillis. It’s MIsuch
a great FA#mpleasure to MImeet you at RElast. DO#

FA#m(No és pas un MIcrack en iREdiomes, peMI
almenys aFA#mquest tros se’l porMIta prepaRErat). DO#

FA#mTots dos es MImiren, el REmón s’atuMIra.
Ai! Las! FA#mSi tingués MIun miREnut… DO#

FA#mPer dir-li gràMIcies per REles aventuMIres,
per tot el FA#mcamí que han reMIcorregut REjunts. DO#

Però la LAcara que MIposa en Bruce DO#Willis
no deixa cap FA#mmarge per l’ambigüiSItat.
I és que LAl’home n’haMIgués tingut DO#prou
amb un gest, un somFA#mriure de compliciMItat.

Que no arribarà FA#mmai perquè hi MIha un guardaesREpatlles MI
que el FA#mpaguen per aiMIxò, que li REfot una emDO#penta
i que FA#mcau en roMIdó, que queREda estès a MIterra,
que es FA#mpensen que és MIboig: “Oh, my REGod”, “Oh, my DO#God”.
“Oh, my FA#mGod”. MI LA SIm LA MI

LAL’home que MIdobla en Bruce LAWillis de fora
el ciSImnema sent LAla seva MIveu.
LAUns viaMInants intenLAten reanimar-lo,
entre SImdos l’agafen LAi el MIposen de peu.
REL’home els diu que en Bruce SImWillis
és un amic MIseu, però ningú no se’l FA→LAcreu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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