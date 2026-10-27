La Balanguera (Acords)

La Balanguera misteriosa

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La BalanFAguera misteriosa,
com una aDOranya d'art subtil,
buida que FAbuida sa filosa,
de nostra SOLmvida treu el DOfil.

Com una FAparca bé cavil·la
teixint la SI♭tela per deFAmà.
La BalanSI♭guera fila, FAfila,
la BalanSOLmguera DOfilaFArà.

Com una FAparca bé cavil·la
teixint la SI♭tela per deFAmà.
La BalanSI♭guera fila, FAfila,
la BalanSOLmguera DOfilaFArà.

Girant l'uFAllada cap enrere,
guaita les SI♭ombres de l'aviFAor,
i de la SI♭nova primaFAvera
sap on s'aSOLmmaga DOla llaFAvor.

Sap que la FAsoca més s'enfila
com més enSI♭dins pot arreFAlar.
La BalanSI♭guera fila, FAfila,
la BalanSOLmguera DOfilaFArà.

De tradiFAcions i d'esperances
tix la seSI♭nyera pel joFAvent,
com qui fa SI♭un vel de noviFAances
amb cabeSOLmlleres d'or DOi arFAgent.

De la inFAfantesa qui s'enfila,
de la veSI♭llura que se'n FAva.
La BalanSI♭guera fila, FAfila,
la BalanSOLmguera DOfilaFArà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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