La Balan
FAguera misteriosa,
com una a
DOranya d'art subtil,
buida que
FAbuida sa filosa,
de nostra
SOLmvida treu el DOfil.
Com una
FAparca bé cavil·la
teixint la
SI♭tela per de FAmà.
La Balan
SI♭guera fila, FAfila,
la Balan
SOLmguera DOfila FArà.
Com una
FAparca bé cavil·la
teixint la
SI♭tela per de FAmà.
La Balan
SI♭guera fila, FAfila,
la Balan
SOLmguera DOfila FArà.
Girant l'u
FAllada cap enrere,
guaita les
SI♭ombres de l'avi FAor,
i de la
SI♭nova prima FAvera
sap on s'a
SOLmmaga DOla lla FAvor.
Sap que la
FAsoca més s'enfila
com més en
SI♭dins pot arre FAlar.
La Balan
SI♭guera fila, FAfila,
la Balan
SOLmguera DOfila FArà.
De tradi
FAcions i d'esperances
tix la se
SI♭nyera pel jo FAvent,
com qui fa
SI♭un vel de novi FAances
amb cabe
SOLmlleres d'or DOi ar FAgent.
De la in
FAfantesa qui s'enfila,
de la ve
SI♭llura que se'n FAva.
La Balan
SI♭guera fila, FAfila,
la Balan
SOLmguera DOfila FArà.
com una a
buida que
de nostra
Com una
teixint la
La Balan
la Balan
Com una
teixint la
La Balan
la Balan
Girant l'u
guaita les
i de la
sap on s'a
Sap que la
com més en
La Balan
la Balan
De tradi
tix la se
com qui fa
amb cabe
De la in
de la ve
La Balan
la Balan