La Balan FA guera misteriosa,

com una a DO ranya d'art subtil,

buida que FA buida sa filosa,

de nostra SOLm vida treu el DO fil.



Com una FA parca bé cavil·la

teixint la SI♭ tela per de FA mà.

La Balan SI♭ guera fila, FA fila,

la Balan SOLm guera DO fila FA rà.



Com una FA parca bé cavil·la

teixint la SI♭ tela per de FA mà.

La Balan SI♭ guera fila, FA fila,

la Balan SOLm guera DO fila FA rà.



Girant l'u FA llada cap enrere,

guaita les SI♭ ombres de l'avi FA or,

i de la SI♭ nova prima FA vera

sap on s'a SOLm maga DO la lla FA vor.



Sap que la FA soca més s'enfila

com més en SI♭ dins pot arre FA lar.

La Balan SI♭ guera fila, FA fila,

la Balan SOLm guera DO fila FA rà.



De tradi FA cions i d'esperances

tix la se SI♭ nyera pel jo FA vent,

com qui fa SI♭ un vel de novi FA ances

amb cabe SOLm lleres d'or DO i ar FA gent.



De la in FA fantesa qui s'enfila,

de la ve SI♭ llura que se'n FA va.

La Balan SI♭ guera fila, FA fila,

la Balan SOLm guera DO fila FA rà.