El pa
REre va a LAnar al mer REcat,
el pare va a
LAnar al mer REcat,
a com
LA7prar una burra cega. Trau, trau!
A com
REprar una burra cega. Trau, trau!
Li talla els
LAquatre REpeus,
li talla els
LAquatre REpeus,
la bur
LA7ra arrenca a córrer. Trau, trau!
La bur
REra arrenca a córrer. Trau, trau!
I es troba
LAun cire RErer
carregat de
LAfigues ver REdes.
Li tira un
LAcop de REroc
i en fa caure u
LAna amet RElla.
Li cau l'a
LAmetlla al REpeu
i li surt sang
LAde l'ore RElla.
De la sang que
LAli va sor REtir,
en corren
LAset rie REres.
La van a
LAmesu RErar:
mitja ave
LAllana ple REna.
Un gos va cau
LAre al REpou,
un cego
LAs'ho mira REva.
Un mut cri
LAdava REgent,
un sord s'ho
LAescolta REva.
Pel mar cor
LAren co REnills,
pels boscos
LAles angui REles.
I a sota els
LAgarro REfers
s'hi crien
LAles sardi REnes.
Aquesta és
LAla can REçó,
la cançó de
LAles menti REdes.
Qui la vul
LAgui sa REber,
que vagi a
LAFilipi REnes.
el pare va a
a com
A com
Li talla els
li talla els
la bur
La bur
I es troba
carregat de
Li tira un
i en fa caure u
Li cau l'a
i li surt sang
De la sang que
en corren
La van a
mitja ave
Un gos va cau
un cego
Un mut cri
un sord s'ho
Pel mar cor
pels boscos
I a sota els
s'hi crien
Aquesta és
la cançó de
Qui la vul
que vagi a