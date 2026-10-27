La cançó de les mentides (Acords)

El pare va anar al mercat

Acords Acords
Populars
El paREre va aLAnar al merREcat,
el pare va aLAnar al merREcat,
a comLA7prar una burra cega. Trau, trau!
A comREprar una burra cega. Trau, trau!

Li talla els LAquatre REpeus,
li talla els LAquatre REpeus,
la burLA7ra arrenca a córrer. Trau, trau!
La burREra arrenca a córrer. Trau, trau!

I es troba LAun cireRErer
carregat de LAfigues verREdes.

Li tira un LAcop de REroc
i en fa caure uLAna ametRElla.

Li cau l'aLAmetlla al REpeu
i li surt sang LAde l'oreRElla.

De la sang que LAli va sorREtir,
en corren LAset rieREres.

La van a LAmesuRErar:
mitja aveLAllana pleREna.

Un gos va cauLAre al REpou,
un cego LAs'ho miraREva.

Un mut criLAdava REgent,
un sord s'ho LAescoltaREva.

Pel mar corLAren coREnills,
pels boscos LAles anguiREles.

I a sota els LAgarroREfers
s'hi crien LAles sardiREnes.

Aquesta és LAla canREçó,
la cançó de LAles mentiREdes.

Qui la vulLAgui saREber,
que vagi a LAFilipiREnes.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi