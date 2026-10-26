SOLSola. NoRE7més li queda un gos; SOLtrista com un «mai més» LAmse la veu caminar RE7pel barri xiSOLnès SOL7 DOquan no fa fred i el MImdia és clar...
LAmA la CarSOLmeta! LAmÉs, com el barri, un SOLrecord LAmque s'esmuny pas SOLa pas, LAmi en l'ahir SOLse'ns perd LAmcom un fanal SOLde gas LAmo com un tramvia SOLobert...
LAmÉs la CarSOLmeta! FA#FAMI
LAmAmb un gos vell, ple de sarna, RE7l'abric menjat per les SOLarnes, FA#FAMI LAmla boca vermella LA7i una flor a l'oRE7rella. LAmPotser, enyorant l'Edèn, RE7l'Arnau i el BaSOLtaclan FA#FAMI LAmi les nits de cal Peret, LA7se li ha anat doRE7blegant LAml'esquena a poc a poquet RE7a la CarSOLmeta! FA#FAMI LAmS'ha anat pansint dia a dia LA7com la vella meloRE7dia LAmque ningú no canta RE7perquè els temps canSOLvien... FA#FAMI LAmQuan vegis pel Paral·lel LA7a la vella i RE7el gos, LAmli parleu de llavors RE7quan, per sentir el SOLseu cos, FA#FAMI LAmpotser tu l'haguessis omplert d'or.