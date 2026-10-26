La Carmeta (Acords)

Tonalitat original: Sol#

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat com ho fa el vent
joan manuel serrat com ho fa el vent
SOLSola. NoRE7més li queda un gos;
SOLtrista com un «mai més»
LAmse la veu caminar
RE7pel barri xiSOLnès SOL7
DOquan no fa fred i el MImdia és clar...

LAmA la CarSOLmeta!
LAmÉs, com el barri, un SOLrecord
LAmque s'esmuny pas SOLa pas,
LAmi en l'ahir SOLse'ns perd
LAmcom un fanal SOLde gas
LAmo com un tramvia SOLobert...

LAmÉs la CarSOLmeta! FA# FA MI

LAmAmb un gos vell, ple de sarna,
RE7l'abric menjat per les SOLarnes, FA# FA MI
LAmla boca vermella
LA7i una flor a l'oRE7rella.
LAmPotser, enyorant l'Edèn,
RE7l'Arnau i el BaSOLtaclan FA# FA MI
LAmi les nits de cal Peret,
LA7se li ha anat doRE7blegant
LAml'esquena a poc a poquet
RE7a la CarSOLmeta! FA# FA MI
LAmS'ha anat pansint dia a dia
LA7com la vella meloRE7dia
LAmque ningú no canta
RE7perquè els temps canSOLvien... FA# FA MI
LAmQuan vegis pel Paral·lel
LA7a la vella i RE7el gos,
LAmli parleu de llavors
RE7quan, per sentir el SOLseu cos, FA# FA MI
LAmpotser tu l'haguessis omplert d'or.

LAmA la CarSOLmeta! FA# FA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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