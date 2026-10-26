DO#mCel, mar i avions, mira BarceLAlona, i al fons,
on s'aMIjunten els blaus, neix FA#un nou món.
DO#mPlaces, carrers, mira com s'iLAnunden de gent.
Ningú MIno vol deixar escapar FA#el moment.
LA MI→ SI
SOL#mI aSOL#ra descansa i DO#mdorm.
Que demà serà un dia com un MI→altre, ja ho veuSIràs:
tot el SOL#mque coneixem es FA#tornarà.
REOooLAhoh! El plaSIneta d'aiREgua. LAOSIohoh!
La ciutat entre dos RE→LA→MIblaus.
Un planeta d'aiREgua. LA SI SOL#
DO#mÉs el teu torn, som aquí a les LAgrades, som molts.
Penses MIquè es deu sentir sent el miFA#llor del món.
DO#mMira al voltant, hi ha tota una LAciutat esperant,
salta MIfort ben amunt i deiFA#xa't caure.
REOooLAhoh! El plaSIneta d'aiREgua. LAOSIohoh!
La ciutat entre dos RE→LA→MIblaus.
El planeta d'aiREgua, LAel SI→SOL#planeta d'aigua.
DO#m
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.