La ciutat entre dos blaus (Acords)

Cel, mar i avions, mira Barcelona, i al fons

Acords Acords
Els Amics de les Arts
DO#mCel, mar i avions, mira BarceLAlona, i al fons,
on s'aMIjunten els blaus, neix FA#un nou món.

DO#mPlaces, carrers, mira com s'iLAnunden de gent.
Ningú MIno vol deixar escapar FA#el moment.

LA MI→ SI

SOL#mI aSOL#ra descansa i DO#mdorm.
Que demà serà un dia com un MI→altre, ja ho veuSIràs:
tot el SOL#mque coneixem es FA#tornarà.

REOooLAhoh! El plaSIneta d'aiREgua. LAOSIohoh!
La ciutat entre dos RE→LA→MIblaus.
Un planeta d'aiREgua. LA SI SOL#

DO#mÉs el teu torn, som aquí a les LAgrades, som molts.
Penses MIquè es deu sentir sent el miFA#llor del món.

DO#mMira al voltant, hi ha tota una LAciutat esperant,
salta MIfort ben amunt i deiFA#xa't caure.

REOooLAhoh! El plaSIneta d'aiREgua. LAOSIohoh!
La ciutat entre dos RE→LA→MIblaus.
El planeta d'aiREgua, LAel SI→SOL#planeta d'aigua.

DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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