MImA AMIsus2ragó MImn'hi MIsus2ha daMImma SI5
MImque MIsus2és boMImniMIsus2ca com MImun SI5sol,
MImté MIsus4la caMImbeMIsus4llera MImrossa, MIsus4
SOLli arriSOL7ba fins SOLals SOL7talons.
SImAi! SIm7AMImdéu.
Sa MIsus2mare MImla MIsus2pentinaMImva SI5
MImamb MIsus2una MImpinMIsus2teta MImd'or, SI5
SOLcada caSOL7bell, uSOLna SOL7perla;
SImcada perla, un anell SIm7d'or. MIm
El MIsus2seu MImgermà MIsus2la miMImraSI5va
MImamb MIsus2un MImull MIsus2tot amoMImrós, SI5
SOLse la SOL7mira i SOLse SOL7l'emporta
SIma la fira de SIm7Lió. MIm
De MIsus2tants MImaMIsus2nells MImque SI5li compra,
MImli MIsus2cauen MImdel MIsus2mocaMImdor: SI5
SOL«TinSOL7gui, senyoSOLra MaSOL7ria,
tinSImgui, tingui, els aSIm7nells MImd'or».
I MIsus2qui és MImaMIsus2questa MImdama SI5
MImque MIsus2llanMImça MIsus2tal MImresSI5plendor?
SOLN'és fiSOL7lla del SOLrei SOL7de França,
SImgermana del d'ASIm7ragó. MIm
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